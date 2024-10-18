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Россия лишилась полтриллиона долларов, отложенных на «черный» день – Рижская конференция 7

Политика
Дата публикации: 18.10.2024
LETA
Заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен.

Заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен.

ФОТО: LETA

Россия потратила свои резервы, отложенные на «черный» день, в размере 650 миллиардов долларов США, заявил на Рижской конференции (РК) заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

О'Брайен предположил, что из этой суммы осталось примерно 100 миллиардов долларов США, так как 300 миллиардов заморожены, а лидер режима Владимир Путин тратит от 50 до 100 миллиардов на укрепление обороны, которая не основывается на чем-то новом.

Это оружие и оборудование, которым 30–40 лет, поэтому России, вероятно, будет трудно продолжать войну, особенно если ей сказать, что замороженные средства не вернутся в Россию, считает америкаснкий чиновинк.

О'Брайен подчеркнул, что 30% налоговых поступлений России обеспечиваются за счет нефти, поэтому важно говорить о глобальном нефтяном рынке. По его мнению, Россия авантюрно использует опасный теневой флот, чтобы доставлять нефть по всему миру.

Замгоссекретаря считает, что когда на поле боя возникнет пауза, необходимо добиться перемирия.

На вопрос, почему он считает, что перемирие между Украиной и Россией возможно, О'Брайен туманно заявил, что если не будет попыток достичь перемирия, то к нему и не удастся прийти. О'Брайен также не уверен, что Россия сможет продолжать войну долгое время.

О'Брайен признал, что на данный момент неизвестно, когда может наступить момент для достижения перемирия.

На вопрос, почему страны НАТО не хотят участвовать в уничтожении российских ракет над Украиной, заместитель госсекретаря США сказал, что вопрос о том, стоит ли вмешиваться и насколько, должен обсуждаться лидерами стран, и они должны принять такое решение.

Отвечая на вопрос, почему страны НАТО не разрешают Украине использовать предоставленные ей дальнобойные ракеты для ударов по территории России, заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис признался, что ему трудно понять, почему эти процессы идут так медленно.

Домбровскис также признался, что Украине необходимо больше поставок оружия.

#сша #украина
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4

Комментарии (7)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го октября

    Дадада...старые песни из репертуара "рашка вот-вот развалится".🙄

    6
    0
  • А
    Андрюха
    18-го октября

    О'Брайен всё посчитал в России,посчитай у нас,в Латвии,помоги достроить недостроенное!

    14
    0
  • А
    Андрюха
    18-го октября

    О'Брайен всё посчитал в России,посчитай у нас,в Латвии,помоги достроить недостроенное!

    4
    1
  • А
    Андрюха
    18-го октября

    О'Брайен всё посчитал в России,посчитай у нас,в Латвии,помоги достроить недостроенное!

    3
    2
  • А
    Андрюха
    18-го октября

    О'Брайен всё посчитал в России,посчитай у нас,в Латвии,помоги достроить недостроенное!

    1
    2
  • А
    Андрюха
    18-го октября

    О'Брайен всё посчитал в России,посчитай у нас,в Латвии,помоги достроить недостроенное!

    1
    2
  • Д
    Дед
    18-го октября

    Может , конечно они и правы, но экономика России цветет и пахнет, а экономика Европы уже воняет, а Латвии протянула ноги.

    5
    0
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