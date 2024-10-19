Министр попал под танк: сначала мимо Спрудса пролетел дрон, а теперь — целый БТР

В Министерстве обороны новый скандал. У военной базы в Адажи в духе советской эстетики поставили на постамент списанный бронетранспортер. На бесполезное сооружение потрачены немалые деньги.

Министр обороны Андрис Спрудс начал служебную проверку по факту возведения "военизированной скульптурной композиции" у военной базы в Адажи. По мнению Спрудса, это нецелесообразное использование финансирования.

В ходе служебной проверки будет выяснено, кем и как принимались решения о реализации проекта, суммах и процедурах проектно–строительных закупок, а также о контроле за их выполнением. Параллельно министр поручил оборонным учреждениям внести предложения по предотвращению подобных ситуаций. Срок завершения служебной проверки — 31 октября.

Идея водрузить БТР на постамент возникла еще в 2020 году, когда Спрудс министром не был. Однако проверку он возбудил почему–то лишь сейчас. Только вчера заметил этот памятник?

Стоимость сооружения — 183 тыс. евро. На бетонном помосте размещен списанный гусеничный бронетранспортер CVR(T). Для размещения скульптурной композиции построена освещенная площадка площадью 123 квадратных метра с покрытием из бетонных плит и инженерными коммуникациями, в том числе электросетями и системой отвода дождевых вод. Для установки бронетранспортера построен постамент соответствующей грузоподъемности. В завершение проведено озеленение всей территории.

Как объяснили в Минобороны, композиция у Адажской базы была задумана в связи с тем, что на базе служат не только союзники по НАТО, но и механизированная пехотная бригада НВС. "Поэтому логично, что в этой скульптурной композиции использован именно бронетранспортер CVR(T), который в долгосрочной перспективе символизирует проект механизации бригады и его значение для развития вооруженных сил", — рассказали в оборонном ведомстве.

Использованный для композиции бронетранспортер исчерпал свои технические ресурсы и не может использоваться для других целей. Его подготовка к установке обошлась примерно в 5000 евро. Подержанные CVR(T) в свое время Латвия приобрела у Великобритании.

Не напоминает ли данное сооружение памятники в виде танков, что любили ставить в бывшем СССР? На это представители Минобороны заявили, что размещение военной техники возле военных баз является распространенной практикой и в других странах, таких как Великобритания, США, Польша, Канада и Испания. В Латвии отслужившая военная техника размещается и возле других баз, например, у базы ВВС в Лиелварде находятся списанные самолеты.