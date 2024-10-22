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Латвия выплачивает огромные деньги по своим долгам и эта сумма может стать еще больше 1

Политика
Дата публикации: 22.10.2024
LETA
Латвия выплачивает огромные деньги по своим долгам и эта сумма может стать еще больше

Прогнозы снижения темпов роста и более низких поступлений бюджета создают риск того, что в 2025 году дефицит бюджета превысит 3% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил директор департамента фискальной политики Министерства финансов Нил Сакс.

Он отметил, что дефицит 2025 года запланирован на уровне 2,9% ВВП, но если учесть фискальные риски, то он достигнет 3% ВВП. Эти цифры рассчитаны в соответствии с макроэкономическими прогнозами, обновленными в июне этого года. В настоящее время прогнозы указывают на снижение темпов роста и, соответственно, уменьшение бюджетных поступлений. В связи с этим существует риск того, что дефицит в 2025 году может превысить порог в 3% уже при текущем бюджетном предложении.

В то же время Сакс признает, что общество настаивает на еще более высоких расходах, и необходимо убедить Еврокомиссию разрешить более высокий дефицит, например, согласиться с тем, что Латвия может увеличить дефицит до 3,2 или 3,4% ВВП.

Сакс объясняет, что эта точка зрения основана на предположении, что высокие дефициты сами по себе не так уж опасны и что проблема заключается только в правилах Европейского союза, которые их не допускают.

"В действительности вопрос не только в том, как убедить институты ЕС и потенциальных последствиях, если мы осознанно нарушим правила ЕС. Речь идет о нашем выборе и стоимости этого выбора", - говорит Сакс.

По его словам, при нынешнем дефиците Латвия уже должна выплачивать около 600 миллионов евро в год в виде процентов по государственному долгу. Он поясняет, что эти расходы возникли с соблюдением всех условий ЕС, но при бюджете с максимально допустимым дефицитом.

Сакс рассказал, что Эстония, Швеция и Дания проводят политику более низкого дефицита, чем позволяют правила ЕС, и, если бы долг Латвии был на уровне этих стран, Латвия выплачивала бы на 200-300 миллионов евро меньше процентов и могла бы использовать эти деньги на собственные нужды.

При рефинансировании государственного долга новые процентные платежи зависят от кредитного рейтинга страны - чем выше кредитный рейтинг, тем ниже процентные платежи, и наоборот, сказал Сакс, добавив, что нынешний высокий кредитный рейтинг Латвии поддерживается благодаря фискальной дисциплине, которую она до сих пор соблюдала.

Рейтинговое агентство "Moodys" в своем последнем отчете по Латвии отметило, что "давление на рейтинги Латвии может усилиться, если устойчивость экономики ослабнет в результате замедления роста. Если изменения в геополитической обстановке и негативное влияние военного конфликта между Россией и Украиной на экономику приведут к значительному и продолжительному увеличению долгового бремени Латвии и ухудшению показателей устойчивости долга, это может оказать понижающее давление на рейтинг. Кроме того, значительное увеличение обязательств будет иметь негативный кредитный эффект".

В отчете "S&P" по Латвии указано, что рейтинги могут быть понижены, если последствия войны между Россией и Украиной окажутся более значительными, чем ожидается в настоящее время, или если война усилится, что окажет большее влияние на государственные финансы и экономический рост Латвии, а также повысит риски безопасности.

#деньги #государственный долг
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    22-го октября

    Просто нужно меньше тратить на оборону и советы при предприятиях, ну и конечно айрбалтик, это вообще песня.

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