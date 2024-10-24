Генеральная Ассамблея ООН – своего рода ярмарка дипломатического тщеславия. Министр иностранных дел Латвии отчиталась перед Комиссией Сейма по иностранным делам, возглавляемой Инарой Мурниеце (Национальное объединение) – как нашей республике удалось себя позиционировать на фоне мировых держав и горячих проблем современности...

Вместе с главой государства, с Конго против России

Пребывание латвийской делегации в Нью-Йорке на сей раз имело самый внушительный формат – ведь в США прибыл сам Эдгарс Ринкевичс, объездивший Америку от Западного до Восточного побережья в обществе группы предпринимателей. Еще и в Канаду заглянули. В ООН господин Ринкевичс выступил с трибуны – о реформе ООН, войне в Украине.

Состоялся и особый саммит: он был специально приурочен к адаптации ООН. Там также не обошлось без драмы. Ибо Россия в последний момент пыталась сделать исправления в тексте. И целая группа государств, во главе с африканским государством Конго, выступила против. Имея в виду, что текст был согласован и российские поправки неприемлемы. Прошло голосование, чтобы вообще не ставить на голосование российские предложения, это было принято, и стало успешным началом всей недели.

«Также мы участвовали во многих тематических мероприятиях – по международному праву; в моем случае – о государствах, находящихся под прямой угрозой в связи с климатическими изменениями в результате поднятия уровня моря; также о государствах, не имеющих доступа к морю; приняла участие в совещании министров иностранных дел ЕС и Украины, трансатлантическом ужине, где была одной из ораторов».

Улучшала Байба Браже и работу Международного уголовного суда, изучала положение женщин в Афганистане... Всего вместе с президентом министр участвовала в 13 встречах, самостоятельно еще в 25 двусторонних переговорах с коллегами из других государств и 10 групповых мероприятиях. «Фактически со всеми частями света – государствами Азии, Африки, Карибского моря, Тихого океана».

График работы за океаном был очень жестким, разделен по полчаса. Разумеется, прошли встречи с латышской диаспорой – и детьми, и взрослыми. Раздавала Байба Браже интервью международным СМИ. «Нет такого, чтобы Латвию не знали, – подчеркнула глава внешнеполитического ведомства. – Они знают, что для нас важно. И все это, конечно, в контексте поддержки Украины, вопроса о российской войне, агрессии».

Кандидат в Совет Безопасности, соперник – Черногория

В июне 2025 года Латвии предстоит судьбоносное голосование – войдет ли она в качестве временного члена в Совбез ООН. В этом элитном клубе уже побывали наши соседи литовцы и эстонцы, поэтому сейчас официальная Рига старается наводить мосты с государствами по всему миру, как отметила Браже, узнать проблемы их безопасности. К примеру, Южный Судан – самое молодое на сегодня государство мира, вполне может посодействовать нам!

Или вот крохотная Андорра – министр иностранных дел подписала с расположенным в Пиренейских горах между Испанией и Францией княжеством договор о предотвращении двойного налогообложения. Кстати, для не входящей в Евросоюз Андорры в Париже штампуют собственные евромонетки...

И еще один представитель «Нового Единства», Хосам Абу Мери, в эти же дни находился в Йью-Йорке. Параллельно проходил саммит Всемирной организации здравоохранения, в котором принимал участие латвийский министр здоровья, и у него были встречи.

Инара Мурниеце поинтересовалась насчет Совбеза ООН: «Каковы наши шансы? Какой есть план у Латвии?»

– Мы делаем все, что можем. Наши надежды обоснованы. У нас есть одно государство-соперник – это Черногория, – рассказала министр Браже. – Балканское государство, как и мы, номинируется на 1 место от Восточной Европы. Совбез с его 5 постоянными и 10 непостоянными членами позволит Латвии увеличить собственную безопасность и также поможет обеспечить поддержку Украине. «Не быть просто получателями решений, а принимать их».

В случае положительного исхода, Латвия начнет работу в Совбезе с 1 января 2026 года. Известно, что один из большой пятерки – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция (называю в алфавитном порядке. – Прим. автора) – может заблокировать любое решение.

Но и непостоянные члены также имеют право вето – только коллективное, достаточно семи воздержавшихся. При этом появление страны в Совбезе это своего рода лотерея, ведь за все время существования организации некоторые «большие» страны сидят там регулярно: Япония – 22 года, Бразилия – 20 лет, Аргентина – 18, Индия, Колумбия и Пакистан – по 14, Италия – 13, Канада – 12. Одновременно, целых 50 стран мира ни разу в Совбезе не были...

– Очень трудно сказать, какое напряжение в мире может возникнуть, – констатировала Байба Браже. – Из имеющихся вопросов в приоритете – оказание различной помощи Украине. В первую очередь через то, чтобы не забывать. Второе – через укрепление понятия преступности агрессии России в рамках международного права. Через заслушивание выступлений о сексуальных преступлениях на войне, в том числе в Украине. Путем изучения вопроса о военнопленных.

Министр иностранных дел ЛР отметила, что, конечно, не является секретом косвенная поддержка России постоянным членом Совета Безопасности ООН – Китаем, который наложил свое вето на резолюцию в отношении Северной Кореи, поставляющей ракетное вооружение в зону конфликта в Украине.

На практике деятельность Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности заключается:

– в определении тех или иных санкций против государств-нарушителей (включая военные операции против них);

– введении миротворческих формирований в зоны конфликта;

– организации постконфликтного урегулирования, включая введение международной администрации в зоне конфликта.

«Главные пункты – это территориальная целостность Украины»

Инара Мурниеце с тревогой заметила, что в последнее время появился ряд государств, выступающих за проведение мирных переговоров Киева и Москвы, прекращение огня и отказ украинцев от части своей территории. Взамен может предлагаться вступление оставшейся Украины в НАТО.

Госпожа Браже сослалась на закрытый характер своих переговоров как с государствами Североатлантического альянса, так и с самой Украиной. Но вот что важно:

– Ни на один миг украинские коллеги не подтвердили готовность отказаться от территории или прекратить борьбу за свою свободу. Ничего такого на переговорах не прозвучало. То, что мы со своей стороны подтверждали украинцам, это то, что мы поддержим их подход. Когда они будут готовы, сочтут, что пришел момент переговоров, садиться за стол – мы, конечно, поддержим. Пока, как гласит формула мира Зеленского и саммит в Швейцарии, главные пункты – это территориальная целостность Украины, возвращение людей.

Задачей дипломатии Латвии министр Браже считает организацию поддержки Украины со стороны тех государств Африки и Ближнего Востока, для которых острым является дефицит продовольствия из-за нарушения судоходства в Черном море. Что же касается недавних заявлений премьера Словакии Фицо, о том, что Украина не вступит в НАТО, то министр предпочла не комментировать слова руководителя все еще формально союзного государства.