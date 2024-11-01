Своя зарплата ближе к телу: депутатам и министрам гарантировано повышение окладов

В среду вечером в программе ЛТВ1 «Kas notiek Latvijā?” во время обсуждения бюджета возник неприятный для депутатов вопрос — о замораживании зарплат себе любимым, и всем высшим должностным лицам.

Как уже сообщалось, недавно слуги народа «передумали» замораживать свои оклады — было решено, что зарплаты парламентариев в следующем году вырастут в пределах 2,6%, как и у остальных работников госуправления.

И вот во время телеэфира депутатам, в том числе из правящей коалиции, показали запись заседания Кабинета Министров от 28-го августа, на котором исполнявшая тогда обязанности премьера министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере вместе с министром финансов Арвилом Ашераденсом (оба - «Новое Единство») в один голос заявили, что зарплаты высших должностных лиц будут заморожены.

«Так что же изменилось?» - поинтересовался ведущий программы Янис Домбурс у главы комиссии Сейма по бюджету и финансам Яниса Реирса («Новое Единство»).

«Ну, время ушло вперед», - прозвучало в ответ.

Честно говоря, не очень убедительно! К тому же, как заметил телеведущий, это в госуправлении зарплаты могут вырасти в среднем на 2,6%, то есть у части чиновников зарплаты вырастут на 2,6%, у других клерков — на 1%, а у кого-то вообще останутся на прежнем уровне. А вот высшим должностным лицам, включая и депутатов Сейма, зарплаты гарантировано вырастут на 2,6%! И это в ситуации, когда экономика стагнирует и бюджет был составлен с большим дефицитом!

После обмена мнениями так и не стало ясно, будут ли готовы все-таки правящие депутаты изменить закон с тем, чтобы выполнить свое обещание или нет. Судя по всему, пока нет — вчера парламентское большинство отклонило даже в нулевом чтении (передача в комиссию) поправок в Закон о жалованиях должностных лиц и работников государства и самоуправлений, подготовленных оппозиционной фракцией «Стабильности!» Поправки предусматривали, что депутатам Сейма замораживают рост зарплат на весь период полномочий нынешнего парламента, то есть на два года.

Значит ли это, что в итоге зарплаты депутатов, которые уже сейчас превышают 4 тысячи евро (даже у рядовых парламентариев), равно как и зарплаты у министров (превышают 7 тысяч евро) уже в январе вырастут в среднем на 170-200 евро?

Скорее всего да, хотя, по слухам, очередную попытку заморозить оклады высших должностных лиц предпримут уже депутаты от правой оппозиции.

Пока же получается весьма пикантная ситуация — из всех должностных лиц рост зарплат заморозят только членам правлений и советов госпредприятий, поскольку соответствующий законопроект внес президент.