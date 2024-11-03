Новый налог – плата за каждый пройденный километр. Правда или раздутая ложь?

После неясно представленной информации в СМИ интернет-пользователи подняли шум по поводу планов министерства сообщения изменить порядок взимания платы за проезд. Как это началось?

В начале октября программа LSM+ «Кейс» попыталась выяснить, как финансировать строительство дорог в будущем, когда у министерства больше не будет доступа к деньгам европейских фондов. Начальник управления дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Таливалдис Вецтиранс рассказал о новом законопроекте, который предусматривает взимание платы за проезд для грузовых автомобилей за каждый пройденный километр. Вецтиранс допустил, что в будущем изменения могут коснуться и других видов транспорта, в том числе легковых автомобилей. В интервью он сразу пояснил, что в таком случае придется пересматривать и другие налоги.

В разговоре с "Re:Check" Вецтиранс подчеркнул то же самое: «Но, конечно, если такое может произойти, то это придется делать вместе с другими налогами, которые уже существуют, то есть за счет их снижения».

«Однако некоторые клик-порталы преподнесли его иначе – как новый налог, который вскоре придется платить всем водителям. Например, сайт NRA озаглавил сообщение «Общество «взрывалось»: начались переговоры о новом налоге, который затронет почти всех». Портал Jauns.lv в заголовке задался вопросом: «Почему водителям придется платить за каждый пройденный километр?» и добавил к иллюстрации фото, где видны и легковые автомобили.

Другие также пишут в социальных сетях о новом плане, который предусматривает оплату за каждый пройденный километр. Кто-то выложил видео проселочной дороги, изношенной в весеннюю слякоть, и спрашивает, придется ли и за это платить. Постом поделились 1600 человек.

В этих записях умалчивается, что изменение коснутся только грузовых автомобилей и не потребуют дополнительной оплаты. «Это не нечто принципиально новое, это та же виньетка, только в другой форме», - пояснил представитель министерства.

Директива Европейского Союза гласит, что с 2030 года грузовики больше не смогут использовать временную виньетку.