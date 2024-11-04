Минималка вырастет минимально: мало зарабатывающим в Латвии будут платить больше

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Латвии будет повышена с 700 до 740 евро, постановило правительство. Но даже после этого повышения минималка в ЛР будет крайне скромной на фоне других стран ЕС.

Министерство благосостояния очень гордится данным повышением минималки, вероятно, приписывая это своим заслугам. "Это решение намечает постепенный переход к новой системе, когда минимальная зарплата будет устанавливаться в процентном соотношении от средней зарплаты по стране, что улучшит материальное положение и уровень жизни низкооплачиваемых работников", — заявило министерство.

Но когда наступит такое счастье, чиновники не сообщают.

Согласно данным Министерства благосостояния, в прошлом году в Латвии работали 822 489 человек, а по данным Центрального статистического управления, минимальную зарплату или меньше получали 131 584 из них. При этом 99 270 работников трудились в частном секторе, 29 012 — в общественном.

В период с 2020 по 2023 год доля работников с минимальной зарплатой или меньше в общественном секторе выросла с 10,4% до 12,6%, тогда как в частном секторе доля таких работников уменьшилась с 21,2% до 18,6%.

Как подчеркивает Минблаг, увеличение минимальной зарплаты напрямую влияет на покупательную способность низкооплачиваемых работников, что положительно сказывается на внутреннем спросе, который является одной из основ экономического роста. Министерство также надеется, что изменения будут способствовать выравниванию уровня зарплат в странах Балтии и приблизят зарплаты в Латвии к среднему уровню ЕС.

Но даже после повышения в 2025 году минималка в Латвии будет весьма скромной на фоне большинства стран ЕС. Ниже минимальный оклад сейчас только в двух странах Евросоюза: в Венгрии — 675 евро, и в Румынии — 743.

В пяти странах ЕС минималка превышает две тысячи евро — в Люксембурге, Ирландии, Нидерландах, Бельгии и в Германии. В Литве минимальный оклад — 924 евро, в Эстонии — 820 евро.

Евростат приводит также размеры минималки в странах, не входящих в ЕС. В Украине она составляет 184 евро, в Молдове — 260 евро, в Албании — 400 евро, в Сербии — 544 евро, в Турции — 568 евро, в США — 1173 евро.