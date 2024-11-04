Baltijas balss logotype

Минималка вырастет минимально: мало зарабатывающим в Латвии будут платить больше 1

Политика
Дата публикации: 04.11.2024
BB.LV
Минималка вырастет минимально: мало зарабатывающим в Латвии будут платить больше
ФОТО: dreamstime

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Латвии будет повышена с 700 до 740 евро, постановило правительство. Но даже после этого повышения минималка в ЛР будет крайне скромной на фоне других стран ЕС.

Министерство благосостояния очень гордится данным повышением минималки, вероятно, приписывая это своим заслугам. "Это решение намечает постепенный переход к новой системе, когда минимальная зарплата будет устанавливаться в процентном соотношении от средней зарплаты по стране, что улучшит материальное положение и уровень жизни низкооплачиваемых работников", — заявило министерство.

Но когда наступит такое счастье, чиновники не сообщают.

Согласно данным Министерства благосостояния, в прошлом году в Латвии работали 822 489 человек, а по данным Центрального статистического управления, минимальную зарплату или меньше получали 131 584 из них. При этом 99 270 работников трудились в частном секторе, 29 012 — в общественном.

В период с 2020 по 2023 год доля работников с минимальной зарплатой или меньше в общественном секторе выросла с 10,4% до 12,6%, тогда как в частном секторе доля таких работников уменьшилась с 21,2% до 18,6%.

Как подчеркивает Минблаг, увеличение минимальной зарплаты напрямую влияет на покупательную способность низкооплачиваемых работников, что положительно сказывается на внутреннем спросе, который является одной из основ экономического роста. Министерство также надеется, что изменения будут способствовать выравниванию уровня зарплат в странах Балтии и приблизят зарплаты в Латвии к среднему уровню ЕС.

Но даже после повышения в 2025 году минималка в Латвии будет весьма скромной на фоне большинства стран ЕС. Ниже минимальный оклад сейчас только в двух странах Евросоюза: в Венгрии — 675 евро, и в Румынии — 743.

В пяти странах ЕС минималка превышает две тысячи евро — в Люксембурге, Ирландии, Нидерландах, Бельгии и в Германии. В Литве минимальный оклад — 924 евро, в Эстонии — 820 евро.

Евростат приводит также размеры минималки в странах, не входящих в ЕС. В Украине она составляет 184 евро, в Молдове — 260 евро, в Албании — 400 евро, в Сербии — 544 евро, в Турции — 568 евро, в США — 1173 евро.

#минимальная зарплата
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
7

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    4-го ноября

    Повышение минимальной зарплаты приносит, только увеличение налогов , увеличение стоимости рабочей силы, что приведет к сокращению рабочих мест. Реальная помощь населению, это увеличение не облагаемого минимума, причем не облагемого и социальным налогом.

    3
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео