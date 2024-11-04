До позднего вечера на минувшей неделе парламентарии занимались обсуждением государственного бюджета на 2025 год и бюджетных рамок на последующие три года. И то сказать — всего 31 законопроект требовалось принять в ходе обсуждения главного финансового плана страны.

Следует отметить, что это всего лишь начало дебатов — документ рассмотрели в первом чтении, и вскоре ожесточенные дискуссии пойдут по поправкам.

Дефицит на грани фола

Здоровым финансовое положение Латвии назвать нельзя: если доходы бюджета в будущем году запрограммированы на уровне 15,1 миллиарда евро, то расходы — на 17,1 миллиарда.

По сравнению с бюджетом 2024 года приток средств в казну предполагается увеличить на 583,2 миллиона евро, а вот истратить из него — на 876,5 миллиона больше. Тем самым бюджетный дефицит вплотную приблизится к максимально позволенным Евросоюзом 3% от валового внутреннего продукта.

В Латвии вводятся новые ставки подоходного налога с населения и одна дополнительная ставка: при доходах менее 8775 евро в месяц предусмотрен налог в 25,5%, более этой суммы — 33%.

В свою очередь, получающие более 200 000 евро в год (16 666 евро в месяц) будут платить еще дополнительно 3%. Впрочем, как ни крути, в действительности эти новации пройдут мимо сотен высокопоставленных чиновников и членов всевозможных советов и правлений государственных и муниципальных предприятий.

Государство гордо заявляет, что продолжит применять 12% НДС к местным овощам, фруктам и ягодам. Вместе с тем дополнительные "взносы солидарности" необходимо будет платить банкам — что ожидаемо приведет к удорожанию финансовых услуг.

Разумеется, предусмотрены и повышенные меры внимания к сделкам в сфере наличности, банкам вменено в обязанность информировать Службу государственных доходов о подозрительных транзакциях. Особо возьмутся за нарушения в сфере такси!

В среднем на 10% будет поднят эксплуатационный налог для транспортных средств, увеличится налог на азартные игры, налог природных ресурсов, в т. ч. для такого распространенного топлива, как каменный уголь. Поднимется акциз на топливо, природный и нефтяной газ. Будут сняты налоговые льготы для нефтепродуктов, используемых для производства энергии и когенерации. Это ожидаемо приведет к росту энергоцен и в перспективе поднимет инфляцию.

В 2025 году будет принят также новый повышенный акциз для безалкогольных напитков с повышенным содержанием сахара, а в 2026 году возьмутся за повышение цен спиртного и пива.

Из положительных бюджетных новостей: в 2025 году на 40 евро — с 700 до 740 евро, увеличится минимальная заработная плата; детское пособие для работающих родителей поднимется с 50 до 75 процентов от зарплаты; необлагаемый минимум доходов для пенсионеров повысят с 500 до 1000 евро в месяц.

"Мы в процессе к введению единой школы только на латышском языке"

Эту функцию Министерства образования и науки выделила в качестве своих достижений глава ведомства Анда Чакша ("Новое Единство"). В числе прочих расходов государства, приоритетом коего, как известно, являются оборона и внутренняя безопасность, МОН также получил весомую долю бюджета — 1,188 миллиарда евро.

— Ибо что такое образование? — риторически заявила министр. — Знания, навыки и компетенция, и это требует усилий, это требует дисциплины и одновременно, как сказала Зента Мауриня, "путь возможностей человеческого индивида и общества к свободе" и в сегодняшнем контексте, я сказала бы, также к безопасности.

МОН осуществляет целых 9 различных политик — от всеобщего образования до спорта и от политики государственного языка до космических исследований. В этой связи А. Чакша поблагодарила "социальных партнеров", которые помогали ведомству определиться с приоритетами…

Россия: нападет или нет?

"В данный момент мы можем быть уверены в том, что, очевидно, Россия не нападет на нас", — такое мнение высказал, на удивление, весьма национал–патриотический парламентарий — Юрис Вилюмс ("Объединенный список"). Хотя, казалось бы, где РФ и где бюджет?

Однако привлечь фактор зловещего соседа на востоке он решил потому, что из–за финансовых сложностей в ближайшие годы Латвия может оказаться в ситуации, когда не сможет оплатить чрезвычайные траты. Ему кажется необходимым, чтобы "Латвийское правительство действовало по подготовке к возможным рискам". Особенно в его родном регионе — Латгалии!

— У меня нет уверенности, что оно действительно рождает у жителей безопасность и конкурентоспособность в восточном приграничье Латвии… Мол, мы же что–то во всем государстве делаем, тем самым что–то перепадет также Латгале и Алуксне, но это не отвечает, на мой взгляд, целям и сути плана.

Так, общие инвестиции в улучшение сети государственных региональных и местных автодорог в 2025 году должны составить 92 миллиона евро, из них в Латгале — всего 7,5 миллиона, или 8%.

— За три года восстанавливается всего 34 километра, — рассказал о дорожных проектах Ю. Вилюмс. — Разве этого достаточно для обеспечения мобильности? На весь регион планируется закупить 18 транспортных средств, не производящих вредных выбросов. А количество населения, которое предполагается вернуть домой путем реэмиграции — аж 300 человек за три года!

Что касается восстановления и строительства социального жилья, то Латгалия получит только 4,5% от всего бюджета Латвии. Несколько большим является вклад в стартапы, имеющие экспортный потенциал — тут у Латгалии уже 12% от общего пирога.

По графику принятия бюджета он должен быть окончательно утвержден к 4 декабря.