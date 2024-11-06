Депутаты ОС считают, что министр не смог признать предоставление ложной и противоречивой информации в деле об упавшем в Гайгалаве российском боевом беспилотнике.

"Ложь неприемлема и подрывает доверие к государственному управлению и, в частности, к Вооруженным силам Латвии, поэтому министр должен нести за нее полную ответственность", - говорится в заявлении ОС.

"После разговора с министром мы, к сожалению, пришли к выводу, что ситуация гораздо хуже, чем мы думали. Мы обнаружили, что, по словам самого министра, его способность говорить правду ограничена. Хуже того, министр не в состоянии понять, насколько это плохо", - сказал Эдгар Таварс, глава фракции ОС в Сейме.

Сопредседатель ОС Эдвард Смилтенс считает, что министр, не способный говорить правду в кризисных ситуациях, у которого не хватает понимания о стратегическом и безопасном развитии латвийского оборонного сектора, ослабляет обороноспособность и безопасность Латвии.