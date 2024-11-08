Многие неожиданные изменения если и не вступят в силу в этом году, то по крайней мере будут обозначены. Иными словами, власти готовят нам рождественско-новогодние подарки. Объективности ради заметим, что большинство из обещанных реформ будут со знаком плюс, но есть и весьма сомнительные… Но обо всем по порядку.

Где мы сейчас находимся?

О проекте бюджета-2025 мы писали неоднократно, поэтому нет нужды повторяться. Но есть несколько выводов, которые необходимо озвучить, чтобы понимать реальную ситуацию в Латвии.

Вывод первый – прогнозы на то, что в этом году начнется устойчивый экономический рост, не оправдались. Экономика продолжает стагнировать.

Вывод второй – из-за растущих расходов на оборону и внутреннюю безопасность пришлось довести бюджетный дефицит до «крайней границы», разрешенной Брюсселем, – 2,99% от ВВП. Это значит, что объем госдолга будет расти.

Вывод третий – пандемия и геополитические потрясения заставили власти набирать кредиты, обслуживание которых в следующем году, а также на период до 2028 года будет только неуклонно расти. В последующие годы только в виде процентов придется выплачивать порядка 600 миллионов евро!

Вывод четвертый – нет никаких особых предпосылок для быстрого оживления экономики ЕС и резкого экономического роста в Латвии.

Вывод пятый – проект века Rail Baltica может серьезно всадить госбюджет и создать массу, как сейчас принято говорить, фискальных проблем.

Всё это понимают и осознают и власти ЛР. Поэтому они задумали несколько реформ, которые, с одной стороны, действительно могут привести к экономии госсредств, а с другой – принести и политические дивиденды, имеются в виду выборы – сперва муниципальные, а потом и сеймовские.

Раз реорганизация, два реорганизация…

Итак, что же предлагают или собираются предложить нам правящие? Министр экономики Виктор Валайнис (Союз «зеленых» и крестьян) еще в этом месяце представит масштабную реформу Латвийского агентства инвестиций и развития. Мало того, что будет существенно изменена структура этого учреждения, так еще и на 30 человек сократят штатную численность агентства.

В свою очередь, министр сообщения Каспарс Бришкенс («Прогрессивные») хочет объединить Latvijas dzelzčeļš с Eiropas dzelzceļa līnijas.

Логика в этом есть, поскольку, во-первых, Eiropas dzelzceļa līnijas должны обслуживать инфраструктуру Rail Baltica, а она (инфраструктура), как уже стало ясно, все равно будет объединена с «советской» железнодорожной инфраструктурой. Во-вторых же, за реализацию самого проекта века Rail Baltica отвечает RB Rail, и было бы правильнее не только объединить LDz c EDL, но и провести серьезную реорганизацию.

Сократить на «целых» 5 процентов

Кстати о реорганизации. На последнем заседании правящей коалиции был дан зеленый свет процессу оптимизации (сокращения) некоторых функций министерств. Насколько можно понять, идея «зеленых крестьян» сократить госуправление хотя бы на 5% в итоге нашла поддержку у партнеров и тоже будет реализована, что позволит сэкономить миллионы евро!

Уже со следующего года, если верить правящим, начнутся попытки создать в министерствах «нулевой бюджет», что означает замораживание дополнительных расходов министерств.

Многие оппозиционные политики давно говорят о том, что необходимо сократить госуправление на 20–30 процентов, но очевидно, что к столь радикальным шагам коалиция не готова. Им хотя бы осуществить сокращения в заявленном объеме 5 процентов!

Было время – и цены снижались…

Но не только в сфере госуправления грядут перемены. Весьма неожиданную «реформу» предложило все то же Министерство экономики. Речь идет о наборе неких мер по снижению розничных цен на основные продукты питания!

Как заявил сам министр Виктор Валайнис, его цель – добиться снижения стоимости базовых продуктов в торговых сетях на 20 процентов. Валайнис признал, что вот уже который год цены в Латвии на многие продукты первой необходимости выше, чем в Литве и Эстонии. По мнению министра, торговые сети уже слишком сильно диктуют свою ценовую политику на рынке.

Впрочем, пока вопросов больше, чем ответов. Как законодательно можно будет обязать торговые сети «сдерживать» цены? Будет ли этот потолок наценок, который предлагает ввести министр экономики, касаться всех магазинов розничной торговли продовольствием или исключительно торговые сети? Кто будет контролировать «точность» цен и не приведет ли такая регуляция к дефициту определенных продуктов?

Из уст Виктора Валайниса прозвучала и идея создания некой интернет-платформы, с помощью которой можно будет следить за ценами на базовые продукты в торговых сетях, а также следить за ценами на так называемые акционные товары, ведь нередки случаи, когда скидки или мифические (то есть цена на тот или иной товар и без скидок была точно такой же), или скидки на самом деле меньше, чем заявлено, исходя из предыдущей «основной» цены.

Так или иначе, но коалиция пообещала обсудить план министра с отраслью (производители и поставщики продовольствия, торговые сети…) и определиться с дальнейшими шагами еще в этом году. Кстати, нечто похожее уже с января намерено осуществить Министерство здравоохранения, которое, напомним, со следующего года будет пытаться реализовать новую ценовую политику, регулируя цены на компенсационные и рецептурные медикаменты в оптовых базах и в самих аптеках.

Не все инициативы одинаково хороши…

Отдельные инициативы правящих вызывают тревогу. Так, сейчас в Сейме рассматривается, мягко говоря, неоднозначный законопроект об управлении арестованными акциями капитала. Представители бизнес-сообщества усматривают в предлагаемом Минюстом законе попытку… рейдерского захвата бизнеса.

Ведь планируется передать арестованные акции в управление госкорпорации, и таким образом владелец компании (акционер), чьи акции находятся под арестом, теряет всякую возможность участвовать в управлении своим бизнесом.

На пороге перемен

Но в целом стремление к переменам, которые бы привели к экономии денег налогоплательщиков, следует приветствовать. Если, конечно, за словами последуют дела.