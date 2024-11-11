За что боролись? Член Нацобъединения негодует, что банк заблокировал его деньги, отправленные Украине

Политика
Дата публикации: 11.11.2024
BB.LV
Председатель Огрской думы Эгилс Хелманис (Наобъединение) поделился в своем аккаунте в Facebook неприятным сюрпризом, который он испытал, когда захотел пожертвовать деньги на лечение украинского солдата. Об этом сообщает LA.LV.

Сумма была не из самых больших – 100 евро, но банк SEB заблокировал платеж. Почему так?

Мэр Огре написал в своем профиле в Facebook: «Неужели те, кто погиб в борьбе за свободу, пожертвовали своими жизнями ради бюрократии?

Сегодня я пожертвовал 100 евро одному украинскому солдату, на медицинские расходы. И я получил уведомление от банка SEB о том, что перевод приостановлен, потому что в соответствии с Законом о кредитных учреждениях банк должен убедиться, что все в порядке, а мне нужно написать объяснение, кому и почему зачисляются эти деньги.

Мы позволили бюрократизированной системе развиться до безумия, которое мешает жить нам самим! Банк не будет работать до понедельника и не будет отвечать на мои объяснения. Но что, если бы это был вопрос жизни и смерти? Неужели и основатели Латвии, и мы во время баррикад действительно хотели создать что-то подобное ?

К сожалению, подобные истории я слышу часто. В том числе и в отношении меньших сумм. Это также перекликается с масштабной кампанией СГД, в рамках которой тысячи людей получили разъяснения о переводах между своими счетами или внутри своих семей.

Кому все это надо? Чего хотят этим достичь? Законности и справедливости или, наоборот, брезгливости и отчуждения?"

