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Майдан в Абхазии: протестующие захватили парламент в Сухуми 1

Политика
Дата публикации: 15.11.2024
BB.LV
Майдан в Абхазии: протестующие захватили парламент в Сухуми

Протестующие в оккупированном Россией анклаве Грузии ворвались в парламент.

Причина - инвестиционное соглашение Сухуми с Москвой, которое позволяет российскому бизнесу осваивать территорию Абхазии.

Сотни протестующих 15 ноября ворвались на территорию парламента Абхазии. Соцсети пополняются видеозаписями с разъяренной толпой.

По словам одного из лидеров абхазской оппозиции Эшсоу Какалии, протестующие требуют отставки президента республики Аслана Бжании. "Сейчас территорию вокруг комплекса правительства Бжании контролируют протестующие.

Президент покинул здание своей администрации вместе с охраной", - цитирует его слова "Интерфакс". Оппозиционер также указал, что события в Сухуми являются "внутренним делом республики и спровоцированы исключительно антинародными действиями нынешней власти".

К протестующим вышел руководитель Государственной службы охраны Дмитрий Дбар, он пообещал передать требования президенту. Кроме того, для переговоров к участникам протестов вышли глава МВД Роберт Киут и председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия.

Пресс-служба главы Абхазии уже сообщила, что администрация президента готовит документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестсоглашения из парламента.

#россия #абхазия
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Комментарии (1)

  • ТК
    Тото Кутунио
    15-го ноября

    Поставить забор и пускай дальше опускаются в каменный век. Как жить на российские деньги - так загребают двумя руками, как инвестиции - это наша земля! Пусть у грузин откурят и потом ныть начнут что "рашка" нас бросила.

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