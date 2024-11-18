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Каждый важен, и только вместе мы создаем Латвию - Силиня 8

Политика
Дата публикации: 18.11.2024
BB.LV
Каждый важен, и только вместе мы создаем Латвию - Силиня
ФОТО: LETA

Давайте помнить и в повседневной жизни, что каждый важен, и только вместе мы строим Латвию, пожелала жителям премьер-министр Эвика Силиня в честь 106-й годовщины Латвийской Республики, пишет ЛЕТА.

«Отмечая независимость Латвии, мы празднуем и наше упорство. Ведь благодаря упорству мы смело отвоевали свою страну, противостоя чужому превосходству. Именно благодаря упорной совместной работе мы делаем Латвию безопасной и благополучной», – подчеркнула премьер-министр, обращаясь к жителям Латвии и всем, у кого Латвия в сердце.

Силиня отметила, что основа нашей страны – это люди Латвии вчера, сегодня и завтра. «Мы гордимся каждым, кто представляет Латвию, и радуемся нашим достижениям в искусстве, спорте, технологиях, которые также меняют мир», – заявила глава правительства.

Она признала, что мнения о том, как строить наше государство, различны, однако в основе лежат общие ценности – латышский язык, своя земля и свобода.

«Поэтому помним каждый день, что каждый из нас важен, и только вместе мы строим Латвию», – призвала премьер-министр.

#18 ноября #эвика силиня
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23

Комментарии (8)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    18-го ноября

    Что за серая моль в картузе? Где её крыска Лариска?

    6
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го ноября

    Во по ушам ездит...и харя от вранья не отваливается...😳

    12
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го ноября

    Ни стыда, ни совести. Сплошное враньё и зависимость. Это сплошной подрыв доверия к институту власти в Латвии.

    27
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    18-го ноября

    И что Вы настрили за 33 года:ликвидировали все крупные предприятия,которые Вам оставили "оккупаны"(хотя при нормальном менеджменте их можно было переорентировть,но торговые центры важней),поспособствовали оттоку по меньшей мере 20% работоспособного населения из страны,продали леса и сельхоземли шведским компаниям,блогадаря мудрому упралению экономикой вогнали значительную часть населения за черту бедности (про пенсионеров молчу),загнали страну в кошмарные долги (43 % от ВВП),лишили детей 1/3 населения изучать историю и язык их этноса (такой лёгенький апартеид),посносили памятники,да,история успеха..мля.Правда есть и некоторые достижения:Замок света с чем-то военным-секретным на верхних этажах(очевидно поэтому и построили),музей оккупации и ежегодное увеличение зарплат чиновником и депутатам.

    29
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Тим Тим
    18-го ноября

    Предприятия оккупансткие не ликвидированы. А нежно распроданы (вплоть до металла) и утащены по хуторкам.

    6
    0
  • MiU
    Made in USSR
    18-го ноября

    Каждый важен где? Каждый из кого? Каждый из правительства? Да, судя по всему так и есть...Каждый из правящих политиканов? Разумеется. Каждый приглашённо-купленный в государственных предприятиях, типа Гаусса? Подтверждаю - важен! А вот с остальными "важными" как-то не сходится: на что урезали расходы? На здравоохранение для народа... народ же не важен! Кому можно не платить достойные деньги? Правильно - пенсионерам! Они же не важны в стране, как некоторые... Так кто важен? А? Сама себе ты важна, Силиня кундзе. Это да! А для народа? Для народа ты просто - погремушка. Яркая блестящая, но пустая внутри!!!

    26
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Made in USSR
    18-го ноября

    "...яркая блестящая..." Посмотрите на ее взгляд! Это глаза заезженной старой кобылы, которая только и ждёт что ее отправлять на забой. Она не верит в то что говорит, она не верит тому что она делает, она полностью уверена что она полностью зависимая личность. Что Ринкевич, что она -- это предел дна латвийской политики. Нищие и зависимые люди-куклы.

    7
    1
  • JB
    Janis Berzin
    18-го ноября

    "в основе лежат общие ценности – латышский язык, своя земля и свобода" - у кого-то есть своя земля, а остальные платят ему за аренду и у него есть свобода постоянно повышать цену. Какие могут быть "общие ценности" ценности угнетателей и угнетаемых? "Каждый важен" - поэтому уже 25 лет подряд население бежит из этого государства?

    33
    1
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