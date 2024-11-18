Каждый важен, и только вместе мы создаем Латвию - Силиня

Давайте помнить и в повседневной жизни, что каждый важен, и только вместе мы строим Латвию, пожелала жителям премьер-министр Эвика Силиня в честь 106-й годовщины Латвийской Республики, пишет ЛЕТА.

«Отмечая независимость Латвии, мы празднуем и наше упорство. Ведь благодаря упорству мы смело отвоевали свою страну, противостоя чужому превосходству. Именно благодаря упорной совместной работе мы делаем Латвию безопасной и благополучной», – подчеркнула премьер-министр, обращаясь к жителям Латвии и всем, у кого Латвия в сердце.

Силиня отметила, что основа нашей страны – это люди Латвии вчера, сегодня и завтра. «Мы гордимся каждым, кто представляет Латвию, и радуемся нашим достижениям в искусстве, спорте, технологиях, которые также меняют мир», – заявила глава правительства.

Она признала, что мнения о том, как строить наше государство, различны, однако в основе лежат общие ценности – латышский язык, своя земля и свобода.

«Поэтому помним каждый день, что каждый из нас важен, и только вместе мы строим Латвию», – призвала премьер-министр.