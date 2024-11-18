Президент примет участие в нескольких мероприятиях

В Домском соборе в 9:00 Ринкевич принимает участие в экуменическом богослужении, а в 10:00 последует торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

В 12:00 президент будет присутствовать на торжественном заседании Сейма. В 13:30 с участием Ринкевича начнется военный парад вооруженных сил Латвии и ее союзников, учреждений МВД и отрядов Яунсардзе, за которым в прямом эфире можно будет следить на каналах "LTV1", "TV24" и "Latvijas Radio".

В Рижском замке в 15:30 состоится торжественная церемония вручения высших государственных наград Латвии - ордена Трех звезд, ордена Виестурса и Креста признания. Трансляцию церемонии обеспечит канал LTV1. В 18:00 часов начнется праздничный концерт в Латвийском национальном театре в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики. Праздничный концерт в прямом эфире можно будет посмотреть или послушать на каналах "LTV1" и "Latvijas Radio 3" - "Классика".

В свою очередь, в 20:00 президент произнесет речь у памятника Свободы. За выступлением Ринкевича можно будет следить на каналах "LTV1", "TV3", "TV24", на портале "lsm.lv", а также прослушать его в прямом эфире "Latvijas Radio". В 21:00 праздничная программа президента завершится торжественным приемом в Рижском замке в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.