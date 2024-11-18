Baltijas balss logotype

Президент примет участие в нескольких мероприятиях 1

Политика
Дата публикации: 18.11.2024
LETA
Президент примет участие в нескольких мероприятиях

Сегодня, в 106-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики, президент Латвии Эдгар Ринкевич примет участие в нескольких мероприятиях, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

В Домском соборе в 9:00 Ринкевич принимает участие в экуменическом богослужении, а в 10:00 последует торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

В 12:00 президент будет присутствовать на торжественном заседании Сейма. В 13:30 с участием Ринкевича начнется военный парад вооруженных сил Латвии и ее союзников, учреждений МВД и отрядов Яунсардзе, за которым в прямом эфире можно будет следить на каналах "LTV1", "TV24" и "Latvijas Radio".

В Рижском замке в 15:30 состоится торжественная церемония вручения высших государственных наград Латвии - ордена Трех звезд, ордена Виестурса и Креста признания. Трансляцию церемонии обеспечит канал LTV1. В 18:00 часов начнется праздничный концерт в Латвийском национальном театре в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики. Праздничный концерт в прямом эфире можно будет посмотреть или послушать на каналах "LTV1" и "Latvijas Radio 3" - "Классика".

В свою очередь, в 20:00 президент произнесет речь у памятника Свободы. За выступлением Ринкевича можно будет следить на каналах "LTV1", "TV3", "TV24", на портале "lsm.lv", а также прослушать его в прямом эфире "Latvijas Radio". В 21:00 праздничная программа президента завершится торжественным приемом в Рижском замке в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.

#эдгар ринкевич #18 ноября
1
5

Комментарии (1)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    18-го ноября

    Пусть сидит под закОм в зАмке

    1
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео