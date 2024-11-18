Ринкевич сегодня произнес четыре речи: в последней – призвал к переменам здесь и сейчас

Первая официальная речь была произнесена во время военного парада. Затем было выступления во время награждения орденами в Рижском замке. Потом выступление на концерте в национальном театре.

А вот, последняя по времени речь Эдгара Ринкевича – у Памятника Свободы:

Добрый вечер, моя дорогая Латвия! Поздравляю с 106-м днём рождения!

Это великое счастье — быть здесь, у Памятника Свободы. И это великое счастье — видеть столько улыбок и гордости на лицах людей. Больших и маленьких. Ваша улыбка и ваша гордость — важная часть Латвии. Отмечать свободу — это великое счастье. Наши предки были бы рады видеть, что мы празднуем. Рады за нас здесь, по всей Латвии и за её пределами. Они радовались бы, потому что наши сегодняшние праздники придают смысл их труду. Наш долг — работать так, чтобы нами гордилась и радовалась будущее Латвия.

Друзья! В Латвии всегда дули сильные ветры. В прямом и переносном смысле.

106 лет назад перед нашими предками простиралось море неизвестности. Но они выбрали путь создания Латвии. И в этом труде родилась смелость. Смелость защищать своё государство. Смелость, которая преодолела неизвестность.

Да, порой возникали сомнения. Иногда тревога дышала в затылок. Иногда из зеркала смотрели равнодушие и безысходность. Это естественно, ведь сомнения и страхи делают нас людьми. Но вместе мы можем их преодолеть. Потому что именно смелость и уверенность делают нас сильной, свободной, независимой Латвией.

Латвии нужны хорошие перемены. Но сейчас ли правильное время для изменений? Стоит ли создавать завтрашний день, не зная, каким он будет? Да, стоит.

Сейчас — правильное время. Это наше единственное время. Мы здесь и сейчас. И наши мечты должны сбываться сегодня. Не завтра, а сегодня. Мы поднимемся на любую гору, если будем подниматься вместе. Если будем помогать друг другу, а не мешать. Если будем протягивать руку, а не ставить подножку. Если будем поддерживать друг друга. Тогда мы преодолеем любую вершину. И поверьте мне — в Латвии могут быть очень высокие горы.

Мы, возможно, ничего не знаем о людях, стоящих сегодня рядом с нами. Но мы знаем, что нас объединяет. Это Латвия. Наша родина и свобода.

Будем бороться за свою Латвию. Беречь свою независимость. Заботиться друг о друге.

Гордиться своей свободой. Гордиться друг другом. Потому что Латвия — это мы.

Боже, благослови Латвию!