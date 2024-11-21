Правительство ЛР вместе со шведскими капиталистами тайно решает судьбу LMT и Tet

Последнее заседание правительства, уже по традиции, состояло из двух частей — открытой и закрытой.

Причем закрытая часть была, как тоже частенько и происходит, особо секретной: она проходило в специальном, защищенном от прослушки помещении, и продолжалась более 4 часов.

Министры в секретном режиме обсуждали возможные сценарии дальнейших переговоров со шведским инвестором Telia, который владеет долями капитала в двух телекоммуникационных концернах LMT и Tet.

Напомним, что структура акционеров в этих двух компаниях очень сложна, но все равно латвийское государство имеет в итоге контрольный пакет акций. Однако стратегические решения LMT и Tet могут принимать только на основе консенсуса. А вот его в "политически чувствительных" вопросах до сих пор со шведскими партнерами достичь не удалось. В частности, как утверждает латвийская сторона, Telia противилась тому, чтобы LMT участвовала в военно–стратегических проектах, вкладывая в это средства компании.

Так или иначе, но еще в первой половине сентября начались переговоры представителей правительства (высокопоставленные чиновники Минэкономики и Минсообщения, представители упомянутых телекоммуникационных компаний и руководители Telia).

Переговоры, рассчитанные на две–три недели, в результате затянулись почти на 2 месяца и только в конце прошлой недели Минэкономики внесло в правительство информационный доклад с возможными сценариями дальнейших (уже решающих) переговоров.

Сам доклад также засекречен, и после 4–часового обсуждения доклада министр экономики Виктор Валайнис отказался раскрыть детали документа и содержание дискуссий в правительстве на сей счет.

Насколько можно судить, дискуссии были очень жаркими, министры обсуждали, какой вариант дальнейшего развития LMT и Tet был бы для государства предпочтительнее. Но итоговое решение так и не было принято — Министерству экономики дали еще три недели на доработку информационного доклада с учетом состоявшихся дискуссий в правительстве.

Из нескольких десятков вариантов в правительстве выбрали два–три приемлемых сценария, и сейчас Минэкономики нужно просто детально каждый из этих вариантов проработать. И после уже окончательного акцепта (то есть получения мандата) правительства можно будет уже вступить в окончательный раунд переговоров со шведским инвестором.

Очевидно одно: вариант продажи контрольного пакета шведам не рассматривается. Какие же варианты можно считать реалистичными?

Вариант первый — латвийское государство выкупает все акции Telia и становится стопроцентным собственником LMT и Tet.

Вариант второй — государство выкупает одно из этих двух предприятий (скорее всего — LMT).

Вариант третий — структура акционеров не меняется, но стороны договариваются о более гибком подходе при принятии стратегических решений.

Вариант четвертый — объединение (слияние) LMT и Tet, при этом структура акционеров "упрощается", но у латвийского государства все равно остается контрольный пакет (51%), а шведы сохраняют свои 49%.

Насколько можно понять, если будет принято решение о выкупе акций у шведского инвестора, то бюджетные средства на это тратиться не будут — это или будут средства, накопленные Латвийским радиотелецентром (ему принадлежит 23% акций LMT), или кредитные средства, или средства самих концернов — LMT и Tet.

Насколько можно понять, в процессе переговоров с Telia обсуждался и вывод LMT на биржу — с продажей порядка 20% акций. Но, по слухам, этот вариант поддержки не получил, ведь это длительный процесс с сомнительным результатом. Очевидно, что и LMT и Tet могли бы работать более эффективно, если бы частично не конкурировали между собой и если бы структура акционеров и, стало быть, процесс принятия решений были бы более простыми.

Понятно, что с учетом столь "быстрых" темпов переговоров в этом году никаких соглашений достигнуто не будет — судя по всему, каких–то решений следует ждать ближе к весне.