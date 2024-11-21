На праздничном заседании парламента спикер Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) всячески клялась в помощи Украине до полной победы, в чем Сейм поможет, обучая депутатов Верховной рады. Хотя, скорее всего, это они могли бы дать мастер–классы нашим политикам.

Так или иначе, украинская тема и 19 ноября занимала законодателей ЛР.

Обязаны повышать квалификацию

Министр здоровья Хосам Абу Мери ("Новое Единство") направил в адрес Комиссии Сейма, курирующей поправки к Закону о поддержке гражданских жителей Украины, поправки к статье 1.14 — "у лечебных лиц есть обязанность в течение трех лет от момента получения разрешения освоить государственный язык по меньшей мере на уровень и степень B1".

Подтверждение сего — представить институту, выдавшему лицензию доктору и прочему медперсоналу.

"В уходе за здоровьем для предоставления качественной услуги решительно важна хорошая коммуникация, — указывается в письме главы медицинского ведомства. — И у жителей Латвии есть право на общение с лечебной персоной, специалистом в области фармацевтики, на латышском языке без посредников".

Лингвистические требования тем самым распространяются также на прибывших из Незалежной фармацевтов и помощников фармацевтов.

Судя по всему, Хосам Абу Мери не особенно верит в профессиональные качества вновь прибывших в ЛР украинских медиков, ибо вменяет среднему медперсоналу в обязанность в течение года получать 20 пунктов "дальнейшего образования", а для докторов и стоматологов таковое устанавливается в размере 30 пунктов.

"Мероприятия профессионального совершествования в Латвии проходят на латышском языке, — напоминает Хосам Абу Мери. — Недостаточные знания государственного языка затрудняют не только общение с пациентом, персоналом, но также профессиональное совершенствование".

Свои предложения Минздрав выслал также в Министерство образования и науки, Министерство культуры, Министерство благосостояния и в… МВД. Что интересно, в Сейме предложения министра представляла Даце Роне, которая представилась старшим экспертом, хотя по всем базам данных является частным адвокатом. Видимо, это был дебют госпожи Роне в качестве госслужащей, и мы еще о ней услышим…

— Если государство что–то требует, то оно должно и предлагать, совершенно логично, — заметил глава профильной комиссии Раймондс Бергманис (Союз зеленых и крестьян). – В Норвегии государство полностью все финансирует.

Янис Домбрава, участник комиссии от Национального объединения, заметил, что очень важно, чтобы медицина из–за украинцев не становилась "криевиска". Также было бы полезно расширить указанный 3–летний срок обязательной сдачи языка на все отрасли, где трудятся приехавшие из Украины.

Для помощи пострадавшим

"С начала вызванного Российской Федерацией вооруженного конфликта в Украине не было возможности точно прогнозировать персональные надобности", — отзывается Министерство благосостояния в письме N 41–1–01/1768 от 11 ноября 2024 года. Так или иначе, опыт более чем 2,5 лет показал, что услуги социальной реабилитации гражданами Украины в Латвии востребованы, и теперь их срок удваивается с 30 до 60 дней. В том числе если "в силу психоэмоционального состояния необходима круглосуточная услуга".

Между тем с апреля 2022 года полный 30–дневный курс получили 20 человек, а в 2024 году услугой вообще воспользовался только один человек.

Еще 10 пациентов в 2024 году были доставлены в Латвию из Украины специализированным медицинским транспортом. С 2022 года 376 гражданских жителей Украины получили в Латвии технические вспомогательные средства при функциональных нарушениях. На это участник комиссии Алексей Росликов (фракция "Стабильности!") заметил, что латвийскому пациенту для получения подобного сервиса необходимо пройти специальную комиссию…

Проявления гуманизма, разумеется, похвальны — но несколько странно стягивать пациентов именно в Латвию. Почему бы им не получить на деньги Евросоюза помощь в расширенных до необходимого предела здравницах Закарпатья, куда не долетают ракеты и дроны страны–агрессора. Там же, кстати, могли бы на гранты Запада практиковать и доктора из тех регионов Украины, которые затронула война. И им бы не пришлось корпеть над изучением чужого языка.

А все вместе — и медики, и пациенты, и медучреждения, платили бы налоги у себя на родине и финансировали бы тем самым доблестные ВСУ. Но, видимо, потому, что владельцы фешенебельных курортов продолжают Business as usual и предпочитают обслуживать платежеспособную киевскую тусовку, и потому указанный вариант нереализуем.

Кто спонсирует бесплатный автобус?

Как указывает далее Министерство благосостояния в письме в соответствующую комиссию Сейма, "гражданские жители Украины вправе без платы за проезд и платы за багаж использовать общественное транспортное средство, которое перевозит пассажиров в дотируемом маршруте регионального значения, предъявив удостоверяющий личность документ или другой документ, который подтверждает то, что лицо — гражданский житель Украины".

Оплачивать подобные поездки, по всей вероятности, должны местные власти. В этой связи уместным будет процитировать знаменитого вице–мэра Риги Эдвартса Ратниекса (Национальное объединение), который недавно заявил: "На все денег не хватит, и мы берем кредиты, а не тратим свои деньги".

Заместитель Департамента политики семьи и детей Министерства благосостояния Линда Лиепа сообщила, что в 2025 году социальное пособие для гражданского жителя Украины составит 377 евро, плюс 264 евро для каждого ребенка.

Между тем Министерство финансов, присутствовавшее на комиссии, выразило "небольшие опасения" по поводу того, что размеры выплат вырастут сверх того размера, который был сформулирован в бюджете 2025 года. На это председатель парламентской комиссии Раймондс Бергманис (Союз зеленых и крестьян) высказался в том духе, что самоуправления выделят украинцам деньги, Минфин пришлет муниципалитетам компенсации, а депутаты — за это проголосуют.

Ну а что же будет после очередной военной зимы — одному богу известно. Если что, официальная Латвия даже не рассматривает сценариев возможного прекращения огня…

ЛЕЧАЩИЕ УКРАИНЦЫ

В настоящее время в Латвии разрешение на труд имеют 411 лечащих персон — гражданских жителей Украины, а также 55 фармацевтов. До июля 2025 года должны представить языковые документы 142 человека.