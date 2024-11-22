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По законам кризисного времени: правительство ЛР обещает поскрести по сусекам 3

Политика
Дата публикации: 22.11.2024
BB.LV
По законам кризисного времени: правительство ЛР обещает поскрести по сусекам
ФОТО: LETA

«На этих 50 миллионах мы не остановимся!» - вчера в прямом эфире Латвийского радио заверила премьер Эвика Силиня («Новое Единство»).

Речь идет о тех 50 миллионах евро, которые министерствам удалось сэкономить путем пересмотра административных расходов. Это, конечно, неплохо, но явно недостаточно. Если власти признали, что в стране кризис и он явно затянулся, то и действовать надо «по законам кризисного времени». То есть резать расходы гораздо решительнее! Что же еще собираются сделать министерства?

Основную экономию средств сперва будут «искать» в трех министерствах — финансов, экономики и сообщений. Это и пересмотр функций, и оптимизация, в том числе и обществ капитала, которые находятся под надзором упомянутых министерств. Не исключено и сокращения численности управленцев.

Так по требованию министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян) завершается процесс реформирования Агентства инвестиций и развития — численность работников данной структуры уменьшится минимум на 30 человек, изменится сама структура Агентства, ее функции и то, как эти функции будут реализовываться.

Отметим, что в первой половине следующего года министры попытаются реализовать в своих министерствах принцип «нулевого бюджета», то есть опять-таки пересмотрят расходную часть в сторону ее уменьшения.

Все это правильно, только жаль, что реформы затеваются с заметным опозданием — к ним власти должны были приступить еще минимум полтора года назад, когда стало ясно, что экономика погрузилась в стагнацию и геополитические осложнения в нашем регионе — это надолго.

К тому же целые отрасли — к примеру, транзит и логистика, - уже вряд ли можно будет заметно оживить и «вернуть» в ситуацию 10-12-летней давности, когда не хватало даже мощностей для перевалки и перевозки грузов через Латвию.

Пока уже понятно, на чем правительство Силини попытается сэкономить, но до сих пор неясно, на чем государство собирается зарабатывать в создавшейся ситуации.

#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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3

Комментарии (3)

  • А
    Андрюха
    22-го ноября

    Главное чтоб украине хватало,зарплаты себе поднять,а остальное чепуха,можно просто ерись нести народу!

    34
    1
  • Д
    Дед
    22-го ноября

    Кризис наступил 30 лет назад, с каждым годом все хуже. Раздербанили наследство оккупации и положили зубы на полку.

    32
    2
  • MT
    Michael T.
    22-го ноября

    История успеха...ПОЗОР !!

    37
    1

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