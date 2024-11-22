По законам кризисного времени: правительство ЛР обещает поскрести по сусекам

Речь идет о тех 50 миллионах евро, которые министерствам удалось сэкономить путем пересмотра административных расходов. Это, конечно, неплохо, но явно недостаточно. Если власти признали, что в стране кризис и он явно затянулся, то и действовать надо «по законам кризисного времени». То есть резать расходы гораздо решительнее! Что же еще собираются сделать министерства?

Основную экономию средств сперва будут «искать» в трех министерствах — финансов, экономики и сообщений. Это и пересмотр функций, и оптимизация, в том числе и обществ капитала, которые находятся под надзором упомянутых министерств. Не исключено и сокращения численности управленцев.

Так по требованию министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян) завершается процесс реформирования Агентства инвестиций и развития — численность работников данной структуры уменьшится минимум на 30 человек, изменится сама структура Агентства, ее функции и то, как эти функции будут реализовываться.

Отметим, что в первой половине следующего года министры попытаются реализовать в своих министерствах принцип «нулевого бюджета», то есть опять-таки пересмотрят расходную часть в сторону ее уменьшения.

Все это правильно, только жаль, что реформы затеваются с заметным опозданием — к ним власти должны были приступить еще минимум полтора года назад, когда стало ясно, что экономика погрузилась в стагнацию и геополитические осложнения в нашем регионе — это надолго.

К тому же целые отрасли — к примеру, транзит и логистика, - уже вряд ли можно будет заметно оживить и «вернуть» в ситуацию 10-12-летней давности, когда не хватало даже мощностей для перевалки и перевозки грузов через Латвию.

Пока уже понятно, на чем правительство Силини попытается сэкономить, но до сих пор неясно, на чем государство собирается зарабатывать в создавшейся ситуации.