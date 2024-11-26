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«Не вижу причин для того, чтобы РФ была готова применить ядерное оружие» - Ростокс 2

Политика
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
«Не вижу причин для того, чтобы РФ была готова применить ядерное оружие» - Ростокс

«Это не означает, что приближается ядерная война. То, что сейчас делает Россия, они зафиксировали, что Украине дано разрешение на применение оружия по целям в России, и пытаются ограничить дальнейшую помощь Запада Украине. И они пытаются отменить это решение», - заявил в эфире TV24 Томс Ростокс доктор политических наук, директор Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Латвии, обсуждая текущие события в зоне боевых действий на Украине и в России, в том числе первый удар украинской армии по территории России с помощью американской системы ATACMS.

«Они [россияне] пытаются показать, что они не должны давать Украине такое разрешение», - продолжил Росток.

«Они пытаются это показать: да, вы публично сказали, что можете использовать эти ракеты, а мы говорим, что это опасная эскалация, мы серьезно относимся к этому, поэтому, пожалуйста, по-тихому, не позволяйте Украине это делать», - анализирует ситуацию эксперт. По его словам, это контекст, это не история о надвигающейся ядерной войне.

«Следовательно, эксперты по международной безопасности в большинстве своем не верят, что мы приближаемся к очень опасному моменту в российско-украинской войне», - подчеркнул Ростокс.

«Что действительно опасно в конце этого года, в следующем году, так это то, что Украина может начать понемногу ломаться. Я думаю, это опасно. Но пока нападение России постепенно продвигается вперед, то я не вижу оснований для того, чтобы Россия была готова применить эти средства [ядерное оружие]», - выразил свое мнение Ростокс, оценивая текущие события, связанные с войной на Украине и разрешение, данное уходящим президентом США Джо Байденом, бить дальнобойными ракетами по территории России.

#война рф и украины #ядерное оружие
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Комментарии (2)

  • 26-го ноября

    ну у рф нет кодов запуска стратегических ЯО, только тактика. в СССР активирована система Периметр(с 1991 введено Особое положение)

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го ноября

    Дурак он и есть дурак. В не зависимости, от национальности и должностей.

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    1

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