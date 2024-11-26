Порты вместо грузов завалили докладами: Силиня устроила выволочку чиновникам Минсообщения

Чиновникам Министерства сообщения, да и, разумеется, самому министру сообщения тотально не везет. Проблемы в отрасли сами собой почему–то не решаются, а тут еще и привередливая глава правительства Эвика Силиня постоянно заворачивает доклады Министерства сообщения.

Не понравилось

Силине по каким–то непонятным причинам не нравятся доклады, в которых нет конкретики и очень много воды. Сперва премьер и ее сопартийцы на коалиционном совете потребовали доработать информационный доклад о сценарии реализации проекта Rail Baltica, и вот такая же реакция со стороны госпожи Силини последовала на заседании совета по портам, транзиту и логистике, когда многострадальное Министерство сообщения представило доклад о развитии латвийских портов. Руководителю правительства доклад категорически не понравился.

Эвика Силиня надеялась увидеть конкретный план: как порты будут развиваться без России и Белоруссии (план переориентации грузов) и как будут зарабатывать в ближайшей и отдаленной перспективе. Однако в документе Министерства сообщения, насколько можно понять со слов премьера, такой четкий план переориентации — с цифрами — отсутствовал.

Но зато, по давней чиновничьей традиции, предлагалось подготовить… новый доклад в феврале. Это очень разозлило премьера, равно как и просьба Министерства сообщения о том, чтобы совет по портам дал поручение портам предоставить информацию о проведенных мерах по оптимизации. Силиня резонно заметила, что вообще–то министерство могло и само эту информацию запросить, а задача совета по портам, транзиту и логистике — обсуждать конкретные идеи развития отрасли.

Реформа не помогла

Вообще, как мы видим, Министерство сообщения никуда на спешит. Снижение грузооборота в латвийских портах началось не вчера и не позавчера, и даже не после начала войны на Украине — 24 февраля 2022 года. Снижение грузооборота продолжается все последние минимум 8 лет. Согласитесь, это довольно большой срок для того, чтобы Минсообщения вместе с портовиками не только подготовило план развития портов в новых геополитических условиях, но и его реализовало.

Однако воз и ныне там. Зато при первом правительстве Кариньша была начата совершенно ненужная, политизированная реформа портов с выбрасыванием из системы управления портами представителей самоуправлений.

Но чуда не случилось — от этой псевдореформы грузопоток не вырос. При этом реформа оказалась настолько бездарной, что в итоге она заглохла, и даже сегодняшние правящие пока не знают, как дальше быть — продолжать реформу или на этом остановиться. Скорее всего, постепенно будут все отыгрывать обратно, то есть самоуправления Риги, Вентспилса и Лиепаи снова вернутся в структуру собственников портов и смогут делегировать своих представителей в правление портов.

Между тем объем перевалки грузов в латвийских портах продолжает снижаться. За 10 месяцев этого года перегружено на 10% меньше грузов, чем за тот же период прошлого года. При этом грузопоток в Рижском порту снизился на 6,6%, а в Вентспилсском — на 28,5%. Разумеется, продолжилось и снижение грузооборота по железной дороге — минус 26,6%.

История успеха

А что же у наших соседей? В крупнейшем литовском порту — Клайпедском — объем перевалки грузов с января по октябрь вырос на 7%, а объем перевалки грузов в портах Эстонии в октябре вырос на 17,6%. Вполне возможно, что власти Литвы и Эстонии не умеют писать таких красивых докладов, как латвийские власти, но вот с переориентацией портов и вообще с реальными действиями у них значительно лучше обстоят дела, чем у нас.

Мы видим, что у Министерства сообщения "успехи" наблюдаются во всех отраслях — в железнодорожной (провал проекта Rail Baltica, "Латвияс дзелзцельш" нуждается в госдотациях на содержание инфраструктуры), в транзитной (кризис в отрасли продолжается) и в авиационной (airBaltic так и продолжает работать с убытками). Похоже, только какие–то невероятные обстоятельства могут позволить Каспару Бришкенсу ("Прогрессивные") удержаться на посту министра сообщения.