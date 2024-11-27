«Пе**расты устроены так» - Лапса жестко раскритиковал Ринкевича, указав на его ориентацию

Гнев публициста вызвал новый закон, который был провозглашен и президентом, согласно которому полис ОСТА теперь станет обязательным для всех транспортных средств. Кроме того, Лапса утверждает, что, голосуя за новые поправки, большинство депутатов даже не вникали, за что голосовали. Точно так же, не вникая, якобы провозгласил новинку и президент.

«Это означает одну очень простую вещь, если бы мы жили в стране, у которой есть завтрашний день, которая не вошла в спираль смерти и несется в бездну с увеличивающейся скоростью, тогда сегодня мы бы увидели, как ответственный президент использует свои полномочия и распускает Сейм», - заявил публицист.

«Эдгару Ринкевичу необходимо распустить Сейм, ведь его абсолютное большинство подтвердило, что на государство, народ и собственные обязанности им наплевать. Но он этого не сделает, ведь педерасты устроены так, что они не могут чувствовать ответственности за будущих детей, которых у них нет и не будет», - отрезал Лапса, добавив, что по этой причине наша страна «довольно обречена».

Как сообщалось, Сейм Латвийской Республики принял, а президент провозгласил поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA), которые предусматривают несколько существенных изменений. Самый главный из них — полис ОСТА теперь станет обязательным для всех транспортных средств, если только их регистрация не приостановлена временно. Также с 01.07.2025 OCTA потребуется и для электросамокатов.