Такого еще не было: латышских националистов возглавит суровая женщина

Дзинтарс неизменно руководил этой политической силой последние 10 лет или фактически с того момента, как молодые национал–радикалы Visu Latvijai! соединилось со "старыми" националистами из "ТБ–ДННЛ" и затем на базе этого объединения создали монолитную партию.

Эра Райвиса Дзинтарса заканчивается, и у руля Национального объединения впервые становится женщина — депутат Сейма, экс–министр экономики Илзе Индриксоне, которая редко улыбается, но чей жесткий тон выступления наверняка нравится избирателям этой политической силы.

Примечательно, что смена власти в одной из самых популярных в стране политических сил происходит в преддверии муниципальных выборов.

Видимо, партийная верхушка решила, что в условиях, когда партия лишена госфинансирования, необходим новый лидер, который сможет с минимальными средствами (за счет пожертвований) добиться успеха на выборах в ключевых самоуправлениях.

Нахождение в оппозиции к правительству, кстати, может даже помочь Национальному объединению на выборах, поскольку у партии теперь развязаны руки и можно выходить с разными умопомрачительными инициативами.

Одна из таких инициатив уже поступила в Сейм, и сегодня депутаты на пленарном заседании будут решать, рассматривать ли проект ТВ–Visu Latvijai по существу. Депутаты данной фракции Сейма внесли в парламент проект постановления с целым рядом поручений правительству "в связи с уменьшением количества латышей в Латвии и в связи с въездом в страну граждан третьих стран".

Так, в частности, депутаты от Нацобъединения хотят, чтобы Кабмин до 1 марта 2025 года подготовил доклад о том, что планируется сделать для естественного прироста латышской нации и предотвращения массовой эмиграции латышей.

Заодно предлагается поручить правительству до 1 марта следующего года "пересмотреть все выданные до сего момента многократные (долгосрочные) визы и виды на жительство гражданам третьих стран, аннулируя долгосрочные визы и виды на жительство тем лицам, у которых нет существенного повода находиться в Латвии — например, чтобы обеспечить функционирование государства или отдельных отраслей народного хозяйства".

Последнее требование из разряда абсурдных, поскольку в нашей стране не выдаются виды на жительство тем, у кого на это нет правовых оснований. Исходя из логики "тевземцев", виды на жительство можно аннулировать, к примеру, пенсионерам–гражданам третьих стран, поскольку они точно сегодня, в силу возраста, не обеспечивают функционирование "отдельных отраслей народного хозяйства".

Более 15 лет подряд политики ТВ–Visu Latvijai находились у власти в Латвии, руководили и рядом крупных самоуправлений. Но лишь сейчас, оказавшись в оппозиции, они вдруг озаботились резким снижением рождаемости и прежде всего — рождаемости латышей.

Можно прогнозировать, что инициатива депутатов Национального объединения из–за возражения депутатов не будет включена в повестку дня ближайшего заседания Сейма — и, возможно, депутаты проголосуют против рассмотрения данного проекта и на следующем заседании 5 декабря.