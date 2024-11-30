Брюссель дал Риге почти 2 миллиарда: до реального производства дошел лишь 1 евро из десяти

На прошлой неделе подобная презентация на заседании правительства совпала с бюджетной дискуссией — и тем более высветила критическую важность для Латвии "брюссельской тумбочки". Ведь главный денежный документ 2025 года сверстан почти с 3–процентным дефицитом, и это несмотря на обширные вливания чужих средств в народное хозяйство.

Чтобы ты был здоров, ВВП!

Самую активную деятельность по финансовой линии Латвия ныне ведет в рамках Фонда оздоровления ЕС, созданного по завершению печально знаменитого ковидобесия. После того как нашей экономике был нанесен тяжелый удар в виде пресловутых локдаунов, изоляций и т. д., совместно с Брюсселем решили вложить 1,97 миллиарда евро на поднятие народного хозяйства с колен.

Минфин обобщил актуальную информацию по состоянию на 1 октября и выяснил, что наибольшая часть — 34%, или 676,2 миллиона евро — тратится из Фонда оздоровления на… изменения климата! Следующей статьей — 19% общих средств, или 365,3 миллиона евро — является цифровая трансформация. Чуть меньше — 378,5 миллиона, уделяется "уменьшению неравенства".

Так что можно сказать, что три крупнейшие статьи расходов, которые нам выделил Брюссель, лежат вне сферы реального производства.

К последней с грехом пополам можно отнести 10% по статье "экономическая транформация", или 196 млн евро. Из этих средств, разумеется, далеко не все пойдет на производство конкретных товаров и услуг — но на всевозможные институциональные мероприятия типа семинаров по принятию передового опыта etc.

Также почему–то считается, что Министерство финансов должно контролировать поступающие из ЕС деньги на здоровье (9%, или 181,5 миллиона), программу энергетики RePowerEY (7%, или 134,7 миллиона) и даже по статье "власть закона" (2%, или 37 миллионов).

График выполнения платежных поручений

А вот эта часть представленного ведомством А. Ашераденса материала заставляет задуматься. Из нее получается, что не очень–то Латвии и нужны денежки из ЕС. Если в 2023 году мы отчитались по 43 выполненным показателям, то в 2024–м — всего по 30.

Разумеется, год еще не закончен, и за декабрь еще можно поднатужиться — но все–таки Минфин особые надежды возлагает на последующие годы. В 2025 году будет освоено 44 показателя, а в 2026 году так и вовсе 103!

Что произойдет с народным хозяйством, какая революция нас ожидает? Тайна сия велика есть.

Но так или иначе в планах Минфина фактическое удвоение осваиваемых средств. Если в 2024 году абсолютная цифра составляет 275,1 миллиона (падение по сравнению с прошлым годом на 60,6 миллиона!), то в 2026 году выберем уже все оставшиеся 558,3 миллиона. И то сказать — осторожно, двери закрываются…

"Снизить объем критериев"

Такое решение по получателям денег ЕС решил вынести Минфин. Предусмотрен аттракцион невиданной щедрости: при сотрудничестве со Службой государственных доходов предприниматели–реципиенты получат возможность оперировать средствами из Брюсселя, если даже у них имеются задолженности по налогам. Ранее порогом последних были… 150 евро!

Теперь же предусматривается "благоприятнейший подход по оценке критериев уплаты", только чтобы фирма могла работать с деньгами Евросоюза.

Ведомство господина Ашераденса наметило также "административную нагрузку при осуществлении проектов уменьшить до 70%". "Управляющее учреждение целенаправленней организует дополнительные индивидуальные встречи с ответственными за фонды ЕС учреждениями…"

А еще — Минфин утвердил 39 единых ставок для оплаты персонала в проектах на деньги Евросоюза! Вот мы опять и идем от рыночной к плановой экономике…

Хотели как лучше

А между тем Латвия не завершила еще 4% тех проектов, которые надо было закончить до 2020 года. Самыми проблемными Минфин называет программы по приобретению электропоездов для Рижского узла — печально знаменитая Vagonka, для которой любой снегопад является форс–мажором! — и Клиническая университетская больница Страдыня, в подвалах коей уже успел поселиться невыводимый грибок.

Только по старым проектам в Латвии на I полугодие были выявлены нарушения норм закупок со стороны коммерсантов на 2 097 953 евро, а больше всего "других несоответствий", со стороны госучреждений, на 5 632 080 евро. "Чемпионом" по задержкам в реализации проектов традиционно является Министерство сообщения. К счастью, Брюссель в очередной раз вошел в положение нашей республики.

Европейская комиссия "готова говорить о поправках плана, что предлагает передел финансирования и упрощение формулировок показателей, но предложений ожидают не позже чем в первой половине 2025 года". Так что пишите письма, кунги!