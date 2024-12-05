Ринкевич вступился за больных: президент бьёт рекорды законотворческой активности

Эдгар Ринкевич на посту президента не проработал еще даже полутора лет, но за это короткое время успел подать больше законодательных инициатив, чем все его предшественники.

Вчера глава государства внес уже 10–й по счету президентский законопроект. На сей раз Э. Ринкевич предложил не взимать подоходный налог с населения с тех средств, который работодатель платит работнику на приобретение "медицинских технологий".

В переводе на простой язык это означает, что если работодатель решил поддержать своего тяжелобольного сотрудника и оплатить ему покупку медикаментов, то эти средства на медикаменты облагаться подоходным налогом не будут.

Предложение президента очень даже логичное, и будем надеяться, что Сейм не станет медлить с принятием этой президентской инициативы.

Отметим, что парламент уже поддержал большинство законодательных предложений руководителя страны. Так, приняты поправки в Закон о высшей школе, которые позволяют иностранным профессорам штатно работать в латвийских вузах 6 лет без владения латышским. Парламент после доработки одобрил и изменения в Закон об образовании, которые дают право администрации учебных заведений досматривать личные вещи учащихся.

С подачи президента приняты поправки, обязывающие мэров, вице–мэров и исполнительных директоров самоуправлений получать допуск к гостайне…

Парламент согласился и с предложением президента о том, чтобы заморозить на два года рост зарплат членам правлений и советов госпредприятий.

Ринкевич также направил и несколько писем в Сейм по поводу совершенствования законодательства. Глава государства, конечно, не может соревноваться по числу законопроектов с правительством, но с депутатами Ринкевич вполне может конкурировать. Точнее — президент гораздо активнее в законотворческом плане, чем значительное количество депутатов.