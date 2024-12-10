Задания перед банкетом: что надо сделать правительству Силини до Рождества

С учетом длительных рождественско–новогодних праздников работать правительству в этом году осталось чуть более двух недель.

Понятно, что за столь короткое время свернуть горы правящим не удастся, но хотя бы определиться с вариантами решений самых горящих проблем можно и нужно успеть.

Итак, обозначим пять неотложных вопросов, на которые необходимо будет дать ответы еще до начала пышных банкетов.

Съесть горькую пилюлю

Вопрос первый — правительство должно наконец поставить точку в том, каким будет сценарий реализации первого этапа многострадального проекта Rail Baltica. Вчера вечером на заседании коалиции как раз и обсуждали уже доработанный министром сообщения Бришкинсом информационный доклад на сей счет.

Рискнем предположить, что в итоге министр и другие лидеры партии "Прогрессивные" съедят горькую пилюлю — смирятся с тем, что на первом этапе европейская железнодорожная колея через Ригу не пойдет, но будут созданы условия для пересадки с "советской" колеи на европейскую в Саласпилсе.

На кой черт, простите, нужна такая дорога, да еще за миллиарды (8–10 миллиардов)? Этот вопрос следует адресовать как раз правительству, которое готовится именно такой сценарий — без Риги — утвердить.

Видимо, новый закон о реализации Rail Baltica или масштабные дополнения в уже действующий закон поступят в Сейм в следующем году, хотя решение внести такой законопроект было принято еще в сентябре.

Кандидаты есть, ясности — нет

Второй вопрос — о том, кто возглавит Банк Латвии на следующие 5 лет. Поскольку полномочия нынешнего президента БЛ завершаются 21 декабря, то с претендентами на этот пост Сейму нужно определиться на этой неделе.

В стане правящей коалиции по этому вопросу согласия пока нет. "Зеленые крестьяне" хотят видеть на этом посту шефа госагентства Altum Рейниса Берзиньша, "прогрессивные" и "Новое Единство" готовы поддержать избрание на второй срок нынешнего президента БЛ Мартиньша Казакса.

Шансы Казакса удержаться в кресле руководителя центробанка на сегодняшний день невысоки, поскольку никто в оппозиции за него голосовать не желает. А без "зеленых крестьян" сторонники Казакса большинства не соберут.

В итоге эпопея с выборами главы центробанка может затянуться.

Шведский откуп

Вопрос третий — о дальнейшей судьбе телекоммуникационных компаний LMT и Tet.

Министр экономики Виктор Валайнис уже внес доработанный проект решения правительства о мандате Министерству экономики на завершающие переговоры со шведскими акционерами LMT и Tet — компанией Telia. Доклад главы Минэкономики строго засекречен, но, по слухам, в докладе предлагается правительству поддержать ведение переговоров с Telia на предмет выкупа у этой шведской компании ее акций в этих двух компаниях, то есть о том, чтобы LMT и Tet стали полностью государственными предприятиями, после чего уже можно будет думать об их слиянии.

Возможно, доклад будет рассмотрен и утвержден в секретной части сегодняшнего заседания правительства.

Куда улетит airBaltic

Вопрос четвертый — о выдаче правительством национальной авиакомпании airBaltic разрешения на привлечение стратегического инвестора.

Как недавно заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс, переговоры airBaltic со стратегическим инвестором вышли на финишную прямую и скоро можно будет объявить о достигнутой договоренности. По одной из версий, стратегическим партнером латвийской авиакомпании может стать германский авиагигант Lufthansa.

План Валайниса

Вопрос пятый — министр экономики Виктор Валайнис обещал до конца года представить правительству уже скорректированный план вероятных мер по снижению в Латвии розничных цен на основные продукты питания.

Отметим: это еще только предложения, которые предстоит согласовать с самим торговым бизнесом. Сами же меры "воздействия" на цены если и будут введены, то не раньше весны 2025 года.

Дальше без Каспарса?

Стоит отметить, что наряду с этими "горящими" вопросами есть и еще один вопрос, который, видимо, встанет перед правящей коалицией еще до праздников — о судьбе министра сообщения. В "Новом Единстве" уже давно решили, что главу сообщения следует поменять и как можно быстрее.

Однако премьер Эвика Силиня уговаривала однопартийцев не поднимать "тему Бришкенса" до принятия в Сейме бюджета–2025. Теперь бюджет принят, и глава правительства, скорее всего, рискнет начать с "прогрессивными" разговор о смене министра сообщения с сохранением за данной партией этого поста.

Смогут ли "прогрессивные" в своих рядах найти сильного специалиста в этой сфере или партии придется искать человека "со стороны", мы узнаем еще до Нового года. Но едва ли само увольнение Бришкенса приведет к падению правительства –"прогрессивные", конечно, выразят свое возмущение, но… продолжат работу в правительстве Силини. Если правительственный кризис и случится, то уже после муниципальных выборов.