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Министр экономики: мы должны быть готовы защитить нашу критическую инфраструктуру 1

Политика
Дата публикации: 27.12.2024
BB.LV
Министр экономики: мы должны быть готовы защитить нашу критическую инфраструктуру

Нужно быть готовыми к любому повороту событий и защите критической инфраструктуры государства, сказал министр экономики Виктор Валайнис журналистам после посещения ТЭЦ-1.

Реагируя на повреждение электрокабеля "EstLink 2" в Финском заливе, Валайнис вместе с представителями предприятия "Latvenergo" в пятницу провел технический осмотр ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

"В обычной ситуации нас бы сегодня здесь не было. Все оборудование было бы выключено, и его не нужно было бы запускать", - сказал Валайнис.

Как подчеркнул министр, отключение кабеля "EstLink 2" показывает значение инфраструктуры "Latvenergo" для рынка электроэнергии. "Мы должны быть уверены, что эта инфраструктура будет работать при любых обстоятельствах", - сказал министр, подчеркнув важность завершения ремонта ТЭЦ-1 к марту.

Валайнис также обсудил с руководством "Latvenergo" необходимость усиления мер по защите энергетической инфраструктуры.

Говоря о повреждении кабеля "EstLink 2", Валайнис напомнил, что только что кабель в течение 10 месяцев находился на ремонте, и цена на электроэнергию в этот период выросла на 10%. "В этот раз мы тоже не можем исключать, что не произойдет нечто подобное", - сказал министр.

Как сообщалось, в среду вышел из строя электрокабель "EstLink 2", соединяющий Эстонию и Финляндию, а позже стало известно, что повреждены также три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией.

Финские власти для расследования инцидента доставили в порт плавающее под флагом Островов Кука судно "Eagle S", которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем.

Мощность электрокабеля "EstLink 2" составляет 650 мегаватт. В настоящее время продолжает работать эстонско-финский кабель "EstLink 1" мощностью 350 мегаватт.

Власти стран Балтии заверяют, что повреждение "EstLink 2" не повлияет на запланированный в феврале выход стран Балтии из энергетической системы БРЭЛЛ и присоединение к европейским электросетям.

#балтийское море #правительство
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го декабря

    Вот вы чиновники, вы и защищайте. А мы посмотри что и как вы реально умеете.

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