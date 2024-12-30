Вот и подошли мы к финишной прямой 2024 года. Год получился в политическом смысле горячим, но в меру – без правительственных кризисов (все случилось уже в минувшем году) и даже с минимальным количеством отставок – самая громкая из них, правда, полностью выбросила из политики еще недавно самого влиятельного госдеятеля.

Но обо всем по порядку. Давайте вспомним самые заметные политические мгновения уходящего года.

1. Безусловно, главным политическим событием стали выборы в Европарламент. Вообще этот год дал старт череде выборов – уже в июне следующего года, напомним, пройдут выборы в самоуправления, а в октябре 2026-го – выборы в Сейм.

Что же касается выборов в Европарламент, то сенсации не случилось. Практический расклад сил был совершенно ясен еще задолго до самих выборов. При этом конкуренция была очень сильной и явных победителей на этих выборах не было – по два мандата в ЕП, напомним, получили «Новое Единство» и Национальное объединение, а по одному – «Для развития Латвии», «Прогрессивные», «Согласие», «Объединенный список» и «Латвия на первом месте».

Для «Согласия» это стало своего рода надеждой на возвращение в большую политику после неудачи на сеймовских выборах в октябре 2022-го… Многие обратили внимание на то, что явка на этих выборах в ЕП была все-таки чуть выше, чем на прошлых выборах в ЕП в 2019-м году. Вероятно, это связано с геополитической ситуацией – избиратели решили, что на сей раз очень важно избрать «правильных» представителей Латвии в Европарламенте.

2. Если составлять рейтинг упоминаний тех или иных названий и вопросов в уходящем году, то, вне всякого сомнения, лидером будет название Rail Baltica! Политический год действительно прошел под знаком этого проекта века – когда, спустя 10 лет, дело дошло до реального строительства железнодорожной колеи, вскрылся масштаб того хаоса и бардака, который царил все эти 10 лет в процессе реализации (или, точнее, нереализации) проекта века.

Созданная летом парламентская комиссия по расследованию провала Rail Baltica подтвердила самые мрачные подозрения: проект управлялся из рук вон плохо, ответственных не было, надзора не было, проект прокладки маршрута многократно менялся, финансовые расчеты были сделаны неправильные, должностные лица скрывали, искажали информацию…

Это перечисление недоделок, ошибок, а вероятно, и преступлений можно продолжать еще долго – целой газетной полосы не хватит. Увы, за этот год если и удалось хотя бы прикинуть виновных, то есть ответить на вопрос «кто виноват?», то найти ответ на вопрос «что делать?» пока и близко не удалось! Где взять деньги? Будет ли проходить поезд через Ригу, и если да, то когда – на первом этапе или еще лет через 20? Когда будет введена в эксплуатацию первая очередь европейской железнодорожной колеи? Возможно, ответы удастся получить в наступающем году. Что же до конкретных виновных, то их выявлением займется прокуратура – под занавес года она заявила о начале уголовного процесса по Rail Baltica.

3. Самой заметной отставкой года, конечно же, можно считать отставку Кришьяниса Кариньша. Напомним, что сперва он покинул пост главы МИД, а спустя короткое время – отказался от мандата и депутата Сейма, после чего эмигрировал из страны и стал советником международной консультационной компании. То есть еще недавно самый влиятельный политик Латвии, дважды премьер, бесславно завершил свою политическую карьеру, покинув «заодно» и правление «Нового Единства».

Началом же заката политической карьеры Кариньша стал скандал с использованием им, в бытность премьером, услуг частных бортов, что влетело в копеечку латвийским налогоплательщикам. При этом выяснилось, что в большинстве случаев премьер и его окружение могли бы использовать для перелетов рейсовые самолеты.

4. А вот ожидаемой отставки министра сообщения Каспарса Бришкенса так и не случилось. Хотя он «сделал» для этого все, что мог – неумелый (это еще мягко говоря!) надзор за проектом века, провал с завершением портовой реформы, бесконечные проблемы с новыми чешскими электропоездами…

Но коалиция настолько хрупка (52 голоса в Сейме), что Силиня и Ко так и не решились «власть употребить».

Отделался легким испугом и еще один представитель партии «Прогрессивные» – парламентский секретарь Минобороны Атис Швинка, который умудрился принять участие в пропалестинской акции, которая по факту была больше похожа на акцию поддержки террористов «Хамас».

5. 2024-й стал годом повышенной активности президента ЛР – прежде всего в законотворчестве. Он уже побил рекорды своих предшественников по количеству внесенных главой государства законопроектов. В уходящем году именно с подачи президента были приняты поправки, которые позволяют администрациям учебных заведений досматривать вещи учащихся, также по инициативе президента введена ответственность за использование в предвыборной кампании искусственного интеллекта.

Эдгар Ринкевич инициировал и поправки, позволяющие привлекать на штатные должности профессоров и доцентов латвийских вузов иностранных преподавателей, которые не владеют латышским.

6. Нынешний год запомнится и сенсационным «вмешательством в кормушку» – впервые власти осмелились «залезть в карман» членов правления и советов госпредприятий. Напомним, что под занавес осенней сессии Сейма были внесены поправки, позволяющие на 2 года заморозить рост зарплат членов правлений и советов предприятий со стопроцентным капиталом государства или самоуправлений. Также поправки позволяют государству вмешиваться и в размер зарплат на тех предприятиях, где государство имеет контрольный или решающий пакет.

Это, по замыслу парламента и правительства, позволит, в частности, сдержать рост зарплаты руководителя airBaltic и шефа национальной авиакомпании М. Гаусса, который нынче получает 68 тысяч евро в месяц. Отметим, что также Сейм ограничил возможность госчиновников «подрабатывать» в правлениях и советах госпредприятий.

7. Что бы ни происходило в латвийской политике, какие бы изменения ни наблюдались в мире, а одна традиция сохраняется – это традиция борьбы с русским языком.

И в 2024-м сеймовское большинство продолжило эту борьбу. Были приняты изменения в Закон о труде, которые фактически лишили работодателей возможности требовать от работников владения русским языком, если речь идет об оказании услуг внутри страны. Также приняты поправки в Закон о защите прав пациентов, которые обязанность обеспечить перевод при общении с доктором возлагают... на самого больного.

В уходящем году приняты и изменения в Закон о кредитных учреждениях, запрещающие использование, в частности, русского языка в банкоматах. Между тем правая оппозиция в Сейме начала нещадную борьбу с русским языком в общественных СМИ. Кульминацией этой борьбы стала подача жалобы в Конституционный суд, которая уже принята к рассмотрению. Можно не сомневаться, что в итоге русский язык исчезнет из эфира Латвийского радио, а затем и интернет-платформ общественных СМИ – и если не в следующем году, то в 2026-м наверняка.

8. Впервые с момента принятия соответствующего положения Регламента работы Сейма, – а это случилось еще в 2011 году, – парламент в этом году запустил механизм принудительной проверки на владение госязыком депутата Сейма.

Такую проверку должен будет пройти Виктор Пучка. И если ему не удастся успешно сдать экзамен, то он может даже быть лишен мандата!

9. В уходящем году руководители Риги, поняв, что с городским хозяйством они все равно не справляются, решили войти в историю хотя бы как разрушители «неправильных» памятников. Нужно сказать, в сносе памятников и монументов столичные власти преуспели – ломать, как говорится, не строить. Заодно Рижская дума еще и переименовала с десяток «неправильных» улиц.

А вот с ремонтом мостов, с решением жилищных и социальных проблем у «коалиции перемен» дела обстоят куда хуже. Зато опять-таки вице-мэру Риги Ратниексу удалось совершить «подвиг» – он не допустил появления рекламы Русского театра им. М. Чехова, где названия спектаклей дублируются на русский язык. В городе, где русскоязычные составляют не менее половины населения, по мнению Ратниекса, нет места русскому языку в публичном пространстве!

10. В 2024 году правительство не смогло запустить в стране экономический рост – падение экономики продолжилось, а все даже «слабо оптимистичные» прогнозы не оправдались.

Весь год поступления в бюджет отставали даже от самых консервативных планов. В результате бюджет-2025 получился, по словам министра финансов, «очень напряженным». Перед принятием бюджета премьер Эвика Силиня признала, что в стране де-факто наблюдается экономический кризис. Кто бы сомневался!

Увы, в истекшем году так и не удалось услышать из уст членов правительства каких-то внятных идей на предмет того, а как государство, собственно, собирается зарабатывать? Если не считать «смелого» решения отобрать у банков часть прибыли, что неминуемо повлечет за собой удорожание банковских услуг для клиентов – на кого-то же банки должны будут переложить свою недополученную прибыль!

11. В уходящем году правящие мучились с коммуникацией. А именно не могли объяснить народу те или иные свои действия.

Самый наглядный пример – скандал со «списанием» с баланса airBaltic 571 миллиона евро, которые в свое время в качестве дотации выделило латвийское правительство. Лишь после того, как поднялась волна возмущения, премьер пояснила, что на самом деле речь не идет о том, чтобы списать более полумиллиарда евро – эти деньги уже давно потрачены на спасение национальной авиакомпании. Просто перед тем, как продать часть акций, необходимо «подчистить бухгалтерию» и снять с баланса те средства, которые все равно уже израсходованы. Премьер Силиня, а затем и президент Ринкевич во всем обвинили слишком плохую коммуникацию министра сообщения с народом.

Возможно, более грамотная коммуникация и позволила бы более успешно объяснить народу историю со списанием несуществующих средств. Но вот даже самые прекрасные специалисты по коммуникации будут неспособны «красиво» рассказать о том, почему национальная авиакомпания оказалась под угрозой банкротства и вынуждена срочно искать стратегического инвестора и выходить на биржу! В уходящем году власти так и не смогли найти варианты улучшения ситуации в airBaltic, хотя государство все еще сохраняло в этой компании контрольный пакет.

12. Опять-таки ближе к окончанию года были предприняты в какой-то степени сенсационные попытки… для участия в выборах в Рижскую думу объединить две партии, представляющие интересы русскоязычных избирателей – «Стабильности!» и «Согласия».

Результата пока нет, но до выборов в самоуправления или, точнее, до подачи списков на выборы в самоуправления, еще два с половиной месяца.

13. Да, хотя выборы в самоуправления пройдут в следующем году, но я решил отметить это событие в топе уходящего года, поскольку предвыборная кампания – правда, неофициальная, – по этим выборам началась непривычно рано: еще в конце августа 2024-го!

Тон в этой предвыборной активности задает лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс. И то, что именно он и его партия по рейтингам вырвалась в лидеры, является прямым следствием этой повышенной предвыборной активности.

14. После весьма долгого перерыва в Сейме этой осенью был рассмотрен вопрос о снятии иммунитета с депутата – правосудию «отдан» депутат Союза «зеленых» и крестьян Иварс Яковинс.

Уголовный процесс начат в связи с его деятельностью в качестве семейного врача – доктора подозревают в выдаче фиктивной медсправки о состоянии здоровья адвоката, дабы сорвать судебное заседание.

15. В итоги года, наверное, стоит включить и отчаянные и очень корявые попытки депутатов исправить то, что они сами и сотворили.

А именно: приняли поправку, которая обязывала уже с декабря оформлять страховку OCTA даже на те автомобили, которые не участвуют в дорожном движении. После волны возмущения избирателей правящие депутаты вместо того, чтобы отменить эту абсурдную поправку... просто отложили вступление ее в силу на 9 месяцев!

16. Уходящий год показал, что националисты опасны не только во власти, но и… в оппозиции. Национальное объединение TB – Visu Latvijai с четвертого или даже пятого места в рейтинге популярности политических сил рвануло… на первое место!

После же смены лидера – партию возглавила экс-министр экономики Илзе Индриксоне – националисты замахнулись на то, чтобы руководить правительством. Правда, едва ли это случится в рамках Сейма нынешнего созыва.

17. Завершает наш топ своего рода цитата года – реплика, произнесенная премьером Эвикой Силиней из зала пленарных заседаний Сейма и наделавшая очень много шума.

Когда на трибуну снова поднялся Эдвардс Смилтенс («Объединенный список») и начал критиковать премьера, она крикнула из зала: «Только не захлебнись! Не подавись рвотой!». Этот окрик главы правительства был зафиксирован и в стенограмме пленарного заседания. «Объединенные» подняли целую волну в социальных сетях, однако Эвика Силиня наотрез отказалась извиняться.

Давайте пожелаем друг другу, чтобы в наш адрес никто и никогда ничего подобного не произносил. И нам бы не приходило в голову бросать в чью-то сторону подобные реплики. Будем жить дружно и уважать друг друга!