«Нас ждет достаточно тревожный, сложный год, полный резких поворотов» - Ринкевич о 2025-м

Думая про новый год, мы не можем не говорить о войне, которая идет на Украине и в России. Что думает наш президент? Может ли Путин в один момент полностью потерять связь с реальностью?

«На данный момент я рассматриваю поглаживание ядерной кнопки как элемент шоу по запугиванию Запада, но мало ли, мне не хотелось бы полностью списывать со счетов такую угрозу, но в нынешней ситуации я все равно считаю, что это больше связано с запугиванием.

Как будто всем нравится, чтобы один человек принимал решения и брал на себя ответственность, но если этот один человек совершит принципиальную ошибку или станет совершенно неуправляемым и неадекватным, то последствия, особенно в большой стране, обладающей ЯО, опасны не только для самой страны, но для всех», - указал Ринкевич.

Он указывает, что большие риски существуют как в авторитарном режиме, так и в демократическом. «Нас ждет достаточно тревожный, сложный год, полный резких поворотов», - говорит президент.