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Латвия обозначила приоритеты в год своего председательства в СМСБ 1

Политика
Дата публикации: 02.01.2025
LETA
Латвия обозначила приоритеты в год своего председательства в СМСБ

Во время председательства Латвии в Совете министров стран Балтии (СМСБ) основными направлениями сотрудничества станут безопасность и устойчивость региона, поддержка Украины, а также совершенствование региональной совместимости, укрепление энергетической безопасности и привлечение инвестиций, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

Страны Балтии намерены продолжить совместную работу по развитию своей безопасности и обороноспособности. Особое внимание будет уделено укреплению внешней границы, углублению сотрудничества в сфере гражданской обороны и управления кризисами, безопасности критической инфраструктуры, борьбе с дезинформацией и укреплению устойчивости общества.

МИД акцентирует внимание на том, что на верхних позициях повестки дня сохранятся такие стратегически важные цели, как укрепление трансатлантических связей и реализация решений саммитов НАТО. Приоритетной задачей будет содействие конкурентоспособности, многостороннему развитию и устойчивости региона на восточной границе Европейского союза (ЕС).

В МИД отметили, что страны Балтии останутся непреклонны в своей поддержке Украины в ее борьбе за территориальную целостность, суверенитет и свободу. Будет продолжена тесная координация между Эстонией, Латвией и Литвой в подготовке и реализации единых санкций ЕС против страны-агрессора, а также совместные усилия по созданию специального трибунала для расследования преступлений в войне России против Украины.

МИД подчеркивает, что неизменной останется поддержка курса Украины на евроатлантическую интеграцию.

В процессе укрепления региональной совместимости и развития инфраструктуры приоритетное значение как на национальном, так и на региональном уровне будет иметь проект "Rail Baltica". В феврале после синхронизации электросетей стран Балтии с системой континентальной Европы будет завершен значительный этап в совершенствовании энергетической безопасности, напоминает МИД. Сохранит свою важную роль и сотрудничество в сфере предпринимательства и реализации проектов по региональному развитию и трансграничных проектов.

Совет министров стран Балтии является органом сотрудничества между правительствами Латвии, Эстонии и Литвы, который был создан 13 июня 1994 года. Статус страны-председателя в совете меняется каждый год.

#правительство
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Комментарии (1)

  • 2-го января

    «Год усиления репрессий». Чем запомнился 2024 год в Прибалтике? rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20250102-god-usileniya-repressiy-chem-zapomnilsya-2024-god-v-stranakh-baltii/ #Прибалтика

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