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Прижмут торговые сети и тайно окажут помощь Украине: первое заседание правительства ЛР 1

Политика
Дата публикации: 04.01.2025
BB.LV
Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

В обширной повестке дня первого в этом году правительства Латвии также помощь промышленности и обсуждение ситуации на рынке труда.

Первое в этом году заседание Кабмина наверняка продлится долго, поскольку предстоит обсудить целый ряд концептуальных вопросов. Так министр экономики представит сразу два пакета поправок, касающихся защиты прав потребителей и производителей (поставщиков) продуктов питания. Первый пакет изменений в закон вносится с целью исполнения директив ЕС, касающихся реализации "зеленого курса".

А вот второй пакет связан с планом главы минэкономики Виктором Валайнисом по обузданию цен в розничной торговле. Предлагаемые поправки в закон призваны, в частности, искоренить практику, когда санкции за неисполнение договора применяются только в отношении поставщиков (производителей) продукции, а не в отношении самих торговцев (торговых сетей).

Также поправки запретят затягивать более чем на 20 дней перечисление денег торговыми сетями поставщикам свежих ягод и овощей. Если все-таки будет заключено письменное соглашение о продлении сроков оплаты, то в этом случае максимальный срок оплаты будет установлен - 30 и 60 дней для быстропортящихся и не быстропортящихся ягод и овощей соответственно.

Кабмин рассмотрит и промежуточную оценку реализации Латвией индустриальной политики. В повестке дня и доклад о развитии рынка труда в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 2040-го года).

Министры заслушают информацию и об укреплении Латвией экономических интересов на Украине. В режиме особрй секретности правительство рассмотрит и наверняка одобрит предложения министра обороны А. Спрудса об оказании очередной военной помощи Украине.

#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    6-го января

    Значит сети просто не заключат договоры с тем, кто будет жаловаться или не будет договороспособным на условия сети. Сети монополисты, не возьмут товар они, можешь закрываться. Ну, а секретность помощи Украине, это сказка, воруй сколько хочешь, это же ТАЙНА.

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