В Латвии началось великое укрощение цен: супермаркеты упираются

Впервые в новейшей истории Латвии власти решили напрямую «вмешаться» в стоимость продуктов питания в розничной торговле. Что из этого получится – предсказать пока невозможно…

Вчера в правительстве начали рассматривать первый законопроект из так называемого пакета министра экономики Виктора Валайниса.

Еще в конце осени прошлого года коалиция дала зеленый свет дальнейшему обсуждению подготовленного Министерством экономики пакета мер по обузданию цен на базовые продукты в торговых сетях. В какой-то степени этот процесс можно считать историческим, беспрецедентным, ведь начиная с 1991 года, то есть с реального перехода на рыночную экономику, латвийское государство фактически не занималось регулированием цен. По крайней мере, прямым.

Косвенная регуляция, разумеется, существует – за счет налогов и акцизов. И вот теперь глава Минэкономики решил напрямую заняться регулированием цен и вмешаться в отношения поставщиков (производителей сельхозпродукции и др.).

Когда цены улетели в космос

Спору нет: в самом этом действе – вмешательстве в ценообразование в розничной торговле – присутствует политический компонент.

Накануне муниципальных выборов представляемый Валайнисом Союз «зеленых» и крестьян, разумеется, хочет показать свою заботу об избирателях, готовность влиять на вопрос, который волнует всех жителей Латвии, – то есть цены на продукты питания.

А цены эти в Латвии за последние почти 4 года – с момента «запуска» инфляции на фоне ковида – выросли драматически.

Известный экономист Мортен Хансен на портале lsm.lv, опираясь на данные Центрального статуправления, привел такие цифры: в период с середины 2021-го по 2024 годы стоимость 12 продуктов выросла более чем на 50 процентов!

Так, маргарин подорожал за 3,5 года на 51,9%, масло – на 57,2%, хлеб – на 57,4%, картофель – на 81%, а оливковое масло вообще побило все рекорды по росту стоимости – на 97,1%.

И это, как вы понимаете, «средняя температура по больнице» – упомянутые продукты в отдельных сетях за эти годы стали еще дороже!

Две части плана Валайниса

Итак, что же предусматривает план Валайниса? Он состоит из двух больших частей.

Первая часть – под «соусом» борьбы с недобросовестной торговой практикой предлагается вмешаться в договорные отношения поставщиков и продавцов (торговые сети).

Вторая часть – это попытка государства сбить цены или ограничить их рост за счет введения потолка наценки на повседневные продукты, ввести обязательную самую низкую цену в каждой продуктовой категории. То есть, чтобы, например, был белый и черный хлеб по самой низкой цене, самая низкая цена на сметану, яйца, муку и др. Среди предлагаемых мер и введение запрета на чрезмерные и длительные скидки на определенные продукты, что, по мнению Министерства экономики, дискриминирует других поставщиков, чьи продукты под эти длительные скидки не подпадают.

На первом в этом году заседании правительства рассматривалась первая часть плана, которая уже вызвала волну негодования и протестов представителей розничной торговли. Что же предусматривает эта первая часть? Предлагаемые поправки в закон призваны, в частности, искоренить практику, когда санкции за неисполнение договора применяются только в отношении поставщиков (производителей) продукции, а не в отношении самих торговцев (торговых сетей).

Также поправки запретят затягивать более чем на 20 дней перечисление денег торговыми сетями поставщикам свежих ягод и овощей. Если все-таки будет заключено письменное соглашение о продлении сроков оплаты, то в этом случае максимальный срок оплаты будет установлен – 30 и 60 дней для быстропортящихся и не быстропортящихся ягод и овощей соответственно.

Торговцы на заседании правительства напомнили, что в директиве ЕС установленный срок оплаты составляет 30 дней, а никак не 20 дней, как предлагает Минэкономики.

Это уже нарушение Конституции?

Понятно, что еще больше возражений вызовет вторая часть плана, которая предусматривает, как мы уже написали выше, потолки наценок, а также запрет на «дискриминацию» продукции латвийских производителей.

В частности, министр экономики хочет законодательно запретить торговым сетям применять дискриминационные наценки – во время проверок в 50% случаев было констатировано, что наценки на местную продукцию устанавливаются выше, чем на импортную.

Справедливости ради заметим, что эти и другие предлагаемые меры весьма спорны и с точки зрения рыночной торговли, и даже с точки зрения Конституции. Ведь те же представители торговли резонно замечают, что с того момента, как поставщики, на основании договора, поставили (продали) свой товар продавцам, то бишь торговым сетям, этот товар стал собственностью торговых сетей.

И на каком основании вдруг государство будет указывать, какие наценки или скидки на товары применять? Особенно учитывая, что на акции, равно как и на сами наценки влияют многие меняющиеся факторы и обстоятельства – спрос на конкретные продукты и их разновидность, сезонность, праздники, даже время и день недели…

Отметим, что министр экономики недоволен и такой практикой торговых сетей: на продукты, которые идут под собственной торговой маркой (брендом) конкретной торговой сети, делается минимальная наценка, а на такие же по весу и качеству продукты, идущие под «чужими» брендами, устанавливается повышенная наценка. Так, например, масло собственной торговой марки торговой сети может быть почти в два раза дешевле, чем масло, которое продается под другими торговыми марками, даже если производитель масла будет один и тот же!

Возмущение министра весьма резонное, но а что с этим можно делать? Очевидно, что чрезмерное вмешательство государства в рыночную экономику, в торговую сферу может привести и к дефициту некоторых продуктов. Разумеется, эти законы, если они будут приняты, торговцы наверняка обжалуют в Конституционном суде…

Не пропадет труд Министерства экономики

Значит ли это, что потуги Валайниса и Ко напрасны и носят исключительно популистский характер? Не совсем! Даже если в итоге все предлагаемые поправки не будут приняты или их так доработают, что они станут бессмысленными, все равно уже сама попытка «наезда» на торговые сети вызовет положительный эффект.

Торговцы ведь тоже не в вакууме живут, и воевать с властью им тоже нет резона, особенно учитывая значительные прибыли торговых сетей в Латвии. Поэтому они, если хотите, рефлекторно будут уменьшать наценки и, в первую очередь, на местную продукцию. Так что совсем уж бесполезным этот план Валайниса точно не назовешь…