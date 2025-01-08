В нацблоке решили «помочь» украинским беженцам вернуться на войну. Сейм голосует завтра

Завтра Сейм решит судьбу украинских мужчин, которые прибыли в Латвию в качестве беженцев, хотя могли воевать на Украине.

Об этом в социальных сетях рассказал депутат Сейма от нацблока Эдвин Шноре.

«Зеленский обратился к западным странам с просьбой помочь вернуть мужчин для мобилизации на Украине, но Венгрия и Польша не согласились, поскольку мужчин Украины используют в качестве рабочей силы в их экономике. Завтра Сейм Латвии примет решение по этому вопросу», - написал он в своем микроблоге «Х».

Zelenskis lūdzis rietumvalstis palīdzēt atgriezt Ukrainā mobilizācijai pakļautos vīriešus, bet Ungārija, Polija nav piekritušas, jo UA vīriešus izmanto kā darbaspēku savā ekonomikā. https://t.co/NzCr2Rl2Jl

Rīt Latvijas Saeima lems par šo jautājumu. https://t.co/8O0FHUdNcf — Edvīns Šnore (@EdvinsSnore) January 8, 2025

Отметим, что ранее Шноре говорил, что речь данное голосование – его идея, которая не коснется украинских детей, женщин и пенсионеров – лишь мужчин, которые могут быть мобилизованы.

Любопытно, что идею Шноре в комментариях раскритиковали почти все пользователи.

«Правильно, надо перемолоть и остальных мужиков», - написал один из пользователей.

«Я думаю, что это решение самих украинцев, а не депутатов Сейма. И не все люди пригодны для войны!», - указал другой.

«Предложения, не поддержанные Комиссией, вряд ли будут приняты коалицией Сейма», - отметил третий.

«Традиционно, как в истории, так и сегодня, решения о том, кто умрет в окопах, принимают приятные и образованные люди, руководствующиеся самыми благими намерениями», - напомнил еще один.