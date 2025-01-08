Baltijas balss logotype

В нацблоке решили «помочь» украинским беженцам вернуться на войну. Сейм голосует завтра 2

Политика
Дата публикации: 08.01.2025
BB.LV
В нацблоке решили «помочь» украинским беженцам вернуться на войну. Сейм голосует завтра

Завтра Сейм решит судьбу украинских мужчин, которые прибыли в Латвию в качестве беженцев, хотя могли воевать на Украине.

Об этом в социальных сетях рассказал депутат Сейма от нацблока Эдвин Шноре.

«Зеленский обратился к западным странам с просьбой помочь вернуть мужчин для мобилизации на Украине, но Венгрия и Польша не согласились, поскольку мужчин Украины используют в качестве рабочей силы в их экономике. Завтра Сейм Латвии примет решение по этому вопросу», - написал он в своем микроблоге «Х».

Отметим, что ранее Шноре говорил, что речь данное голосование – его идея, которая не коснется украинских детей, женщин и пенсионеров – лишь мужчин, которые могут быть мобилизованы.

Любопытно, что идею Шноре в комментариях раскритиковали почти все пользователи.

«Правильно, надо перемолоть и остальных мужиков», - написал один из пользователей.

«Я думаю, что это решение самих украинцев, а не депутатов Сейма. И не все люди пригодны для войны!», - указал другой.

«Предложения, не поддержанные Комиссией, вряд ли будут приняты коалицией Сейма», - отметил третий.

«Традиционно, как в истории, так и сегодня, решения о том, кто умрет в окопах, принимают приятные и образованные люди, руководствующиеся самыми благими намерениями», - напомнил еще один.

#война рф и украины #сейм
47
3

Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го января

    А это не вступает там в конфликт с нормативами (правилами,регуляциями, итп) ес по приёму беженцев?🤔 Вроде как бы запрещено высылать обратно в страну если просителю убежища грозит гпасность жизни (не зависит от пола). Как бы потом в европейском суде по правам человека не получить иски пачками. И не заманаться оплачивать их из бюджета (народного кармана). Дурачьё депутатское наголосует, расплатится народ как обычно.

    18
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го января

    гпасность-опасность.

    8
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео