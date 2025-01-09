Эдгар Ринкевич обозначил приоритеты и задачи правительства Силини

Еще под занавес уходящего года президент в одном из интервью высказал такое пожелание–поручение правительству — составить список неотложных задач. Списка пока нет, но зато вчера на первой в этом году официальной встрече президента с премьером определенные приоритеты были обозначены.

Трамп сказал — Латвия услышала

На пресс–конференции прозвучали три приоритета: оборона, демография и борьба с бюрократией.

Глава государства предупредил жителей Латвии, что в ближайшие годы придется еще увеличивать ассигнования на оборону — в пределах плюс–минус 4% от ВВП. Напомним, что сейчас Латвия уже тратит порядка 3,4% от ВВП, и власти обязались к 2027 году увеличить расходы на военные нужды минимум до 3,7%.

Интересное совпадение: на днях новоизбранный президент США Трамп заявил о том, что все страны НАТО должны стремиться к тому, чтобы тратить на оборону около 5% от ВВП. Применительно к Латвии это составило бы около 2,2–2,4 млрд евро в год. Сейчас на оборону выделяется чуть более 1,5 млрд евро.

Ринкевич, впрочем, отрицал, что его призыв увеличить траты на оборону связан именно с недавним заявлением Трампа. По словам латвийского президента, впервые информация о том, что оборонная сфера нуждается в еще большем финансировании, прозвучала еще в ноябре на совете по обороне ЛР.

Ударим яслями по демографии

Наряду с внешней и внутренней безопасностью президент в числе приоритетов для правительства вчера назвал и демографию.

Сейчас страна столкнулась с последствиями демографической ямы 1990–х годов — уменьшается число молодых людей, а стало быть, и работоспособных жителей, и при этом увеличивается удельный вес пожилых жителей. К тому же и в последние годы ситуация с рождаемостью не улучшилась, точнее — она с каждым годом только ухудшается. Что же предлагает правительство?

Эвика Силиня вчера обозначила два направления демографической политики — это создание условий для того, чтобы родители малышей в возрасте до одного года имели возможность выйти на работу, если пожелают, и детские сады (ясли) были бы готовы этих детишек принять. Как известно, сейчас садики принимают детей с 3–летнего возраста.

Также премьер надеется, что уже более взрослые дети получат больше возможностей заниматься спортом — вскоре в правительство и затем в Сейм поступит новый законопроект о спорте, в котором особое место будет отведено детско–юношескому спорту.

Это все, конечно, замечательно, но во всяком случае вчера из уст премьера не прозвучало ничего по поводу увеличения семейных пособий, налоговых льгот для работающих родителей, увеличения пособий по рождению ребенка… Очевидно, что без финансирования надеяться на улучшение демографической ситуации не стоит.

А бюрократия все не уменьшается

Президент напомнил и еще об одном приоритете правительства, реализация которого началась еще в минувшем году — но без особых пока успехов. Речь идет о мерах по уменьшению бюрократии.

Идей много, но вот соответствующие нормативные акты принимаются очень медленно. Может, потому, что борьбой с бюрократией поручено заниматься самим бюрократам? Ринкевич вчера не скрывал своего неудовольствия по поводу очень медленного процесса этой борьбы с бюрократией.

Создать сберегательные общества

Вчера на встрече президента с премьером была озвучена и идея, касающаяся развития экономики. Эвика Силиня предложила создать сберегательные общества, которые могли бы оживить малый и средний бизнес именно в регионах.

Премьеру стоило бы вспомнить, что о создании государственного инвестиционного банка депутаты Сейма, причем как от оппозиции, так и от правящей коалиции, говорили еще прошлой весной. Однако воз и ныне там. А ведь такой банк по существу и выполнял бы роль сберегательных обществ, выдавая госкредиты (ссуды, займы) малому и среднему бизнесу, а также физическим лицам — на приобретение той же недвижимости (ипотека), что тоже бы способствовало, кстати, улучшению демографической ситуации.

Бюджетная комиссия Сейма поручила Министерству экономики проработать вопрос о создании такого банка — возможно, даже на базе госагентства Altum. Однако, судя по всему, правящие решили замять этот вопрос.

И плюс еще три задачи

Если же говорить вообще о задачах правительства в краткосрочном периоде, то наряду с уже названными следует упомянуть еще минимум три важные задачи.

Первая задача — активизация экономики, поскольку последние два года экономика Латвии практически стагнировала, и в минувшем году не оправдались прогнозы даже на минимальный экономический рост. Необходимо привлекать инвестиции, развивать производство, увеличивать объемы кредитования. Но, как говорится, легко сказать, тяжело сделать.

Вторая задача — это наведение порядка и повышение эффективности контролируемых государством предприятий: airBaltic, LMT и Tet. Напомним, что переговоры со шведскими партнерами о дальнейшей судьбе LMT и Tet продолжаются. Что же касается airBaltic (о продолжении скандала вокруг авиакомпании читайте на стр. 4), то правительство, насколько можно понять, замерло в надежде на позитивный исход переговоров со стратегическим инвестором и на вывод — уже весной — другой части акций авиакомпании на биржу.

Третья задача — поиск источников финансирования и реализация проекта века Rail Baltica. И хотя в минувшем году — ближе к его завершению, правительство наконец вплотную занялось этим проектом, ясности больше не стало. Равно как и уверенности в том, что он будет успешно завершен.

А где же подарки для народа?

А еще правящим по закону жанра нужно будет до муниципальных выборов придумать хоть какую–то позитивную новость (подарок) для населения. Возможно, в качестве такого возможного подарка в правящей коалиции выбрали план министра экономики по укрощению цен. Так или иначе, но трем правящим партиям пора активизироваться, ведь их рейтинги стремительно снижаются…

Впрочем, сперва коалиция должна показать свою способность достигать консенсуса по кадровым вопросам. В ближайшие пару недель правящие обещали найти подходящего кандидата на пост президента Банка Латвии. То есть кандидата, который бы устроил каждую из трех коалиционных партий.