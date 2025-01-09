Стуканс еще не решил, будет ли баллотироваться на пост генпрокурора на второй срок

Нынешний генеральный прокурор Юрис Стуканс еще не принял решения о том, будет ли баллотироваться на пост генпрокурора на второй срок.

Агентству ЛЕТА стало известно, что в начале года Совет юстиции объявит конкурс на должность генерального прокурора. В четверг Стуканс заявил Латвийскому радио в передаче "В точке пересечения", что как только будет объявлен прием заявок, он объявит свое решение.

Оглядываясь на проделанную прокуратурой за время его пребывания в этой высокой должности работу, Стуканс отметил: "Мы справились со всеми функциями". Говоря лично о себе, Стуканс признался, что в этот период были "разные неловкие случаи или неудачи". О конкретных эпизодах генпрокурор говорить не пожелал, но признал, что одна из ситуаций связана с делом Леона Русиньша, виновного в убийстве бывшей жены.

Стуканс выразил удовлетворение в связи с тем, что за время его полномочий фактически не получено ни одного решения от суда о некачественно выполненных прокурором или неправильных действиях. При этом всегда есть возможность совершенствоваться и развиваться, и в этом направлении надо работать, отметил Стуканс.

Бывшего председателя судебной коллегии Рижского окружного суда по уголовным делам Стуканса Сейм единогласно утвердил в должности генерального прокурора 18 июня 2020 года. Решение о его выдвижении на этот пост принял Совет юстиции.