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Стуканс еще не решил, будет ли баллотироваться на пост генпрокурора на второй срок 3

Политика
Дата публикации: 09.01.2025
LETA
Стуканс еще не решил, будет ли баллотироваться на пост генпрокурора на второй срок

Нынешний генеральный прокурор Юрис Стуканс еще не принял решения о том, будет ли баллотироваться на пост генпрокурора на второй срок.

Агентству ЛЕТА стало известно, что в начале года Совет юстиции объявит конкурс на должность генерального прокурора. В четверг Стуканс заявил Латвийскому радио в передаче "В точке пересечения", что как только будет объявлен прием заявок, он объявит свое решение.

Оглядываясь на проделанную прокуратурой за время его пребывания в этой высокой должности работу, Стуканс отметил: "Мы справились со всеми функциями". Говоря лично о себе, Стуканс признался, что в этот период были "разные неловкие случаи или неудачи". О конкретных эпизодах генпрокурор говорить не пожелал, но признал, что одна из ситуаций связана с делом Леона Русиньша, виновного в убийстве бывшей жены.

Стуканс выразил удовлетворение в связи с тем, что за время его полномочий фактически не получено ни одного решения от суда о некачественно выполненных прокурором или неправильных действиях. При этом всегда есть возможность совершенствоваться и развиваться, и в этом направлении надо работать, отметил Стуканс.

Бывшего председателя судебной коллегии Рижского окружного суда по уголовным делам Стуканса Сейм единогласно утвердил в должности генерального прокурора 18 июня 2020 года. Решение о его выдвижении на этот пост принял Совет юстиции.

#прокурор
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    10-го января

    Хотя тоже допускаю, что государственный айфончик, как зам министра Индриксон, он тоже потырил. Я бы проверил.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    11-го января

    Злопамятный Дед 😺 Даже айфончик не стянуть...😭

    0
    0
  • Д
    Дед
    10-го января

    За рейл балтик и айр балтик этот прокурор должен сесть в тюрьму, как допустивший разграбление бюджета, если, конечно он не участвовал в этом преступлении., потому как соблюдение законности и раскрытие преступлений его и его прокуратуры должностные обязанности, которые явно не выполнены. Бюджет пуст, виновных нет.

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