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«Это не обычная кража, где всем всё понятно», — генпрокурор о ходе дела с авиарейсами Кариньша 2

Политика
Дата публикации: 13.01.2025
BB.LV
Кришьянис Кариньш.

Кришьянис Кариньш.

ФОТО: LETA

В обществе вызвала широкий резонанс информация о частных авиарейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, что привело к вопросам о возможных нарушениях и использовании ресурсов для обеспечения функций государственного управления. Об этом также говорил генеральный прокурор Юрис Стуканс в передаче TV24 «Личность дня с Велтой Пуриней», пишет LA.LV.

Стуканс отметил, что это дело находится на стадии активного расследования, и проводится детальный юридический анализ действий причастных лиц. Он подчеркнул, что такие дела сложно расследовать, так как они связаны с выполнением основных функций государственного управления.

«Это не обычная кража, где всем всё понятно, - указал генеральный прокурор. - Здесь требуется юридический анализ действий каждого лица».

Стуканс подчеркнул, что процесс расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) тщательно контролируется. По его словам, большая часть обстоятельств уже выяснена, но ещё предстоит оценить определённые юридические нюансы.

«Надзорный прокурор ежедневно общается со следователями, и я очень надеюсь, что в ближайшее время KNAB передаст дело в прокуратуру», — заявил Стуканс.

Говоря о темпах расследования, генеральный прокурор отметил, что процесс идёт в разумные сроки, и нет оснований считать, что расследование затягивается. «Мы ничего не упустили. В целом дело движется в соответствии с его сложностью», — добавил Стуканс.

После передачи дела в прокуратуру будет дан окончательный юридический анализ, который поможет выяснить, содержатся ли в действиях экс-премьера основания для выявления нарушений. Стуканс подчеркнул, что общественность будет проинформирована о дальнейшем ходе дела, как только будут приняты соответствующие решения.

«Когда KNAB передаст дело в прокуратуру, прокурор даст свою оценку, и общественности сообщат о дальнейшем ходе дела», — пояснил генеральный прокурор Юрис Стуканс.

#кариньш
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    13-го января

    И расследовать там нечего, это обыкновенный откат. Кариньш летал на самолете, бюджет перечислял оговоренные суммы, за вычетом процента, суммы перетекали на счета Кариньша или его подручных. И как вишенка, наверное, айфончик спер. Я так понимаю, айфончик для наших правителей сувенирчик на память.

    10
    2
  • VS
    Vad Sorry
    13-го января

    Всем всё понятно, просто хотят всё затянуть, ждут пока народ успокоится. А потом его ещё и наградят. Эти господа могут брать сколько им хочется и ни чего им ни будет потому что он молчит про других рука руку моет

    23
    0

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