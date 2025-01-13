В обществе вызвала широкий резонанс информация о частных авиарейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, что привело к вопросам о возможных нарушениях и использовании ресурсов для обеспечения функций государственного управления. Об этом также говорил генеральный прокурор Юрис Стуканс в передаче TV24 «Личность дня с Велтой Пуриней», пишет LA.LV .

Стуканс отметил, что это дело находится на стадии активного расследования, и проводится детальный юридический анализ действий причастных лиц. Он подчеркнул, что такие дела сложно расследовать, так как они связаны с выполнением основных функций государственного управления.

«Это не обычная кража, где всем всё понятно, - указал генеральный прокурор. - Здесь требуется юридический анализ действий каждого лица».

Стуканс подчеркнул, что процесс расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) тщательно контролируется. По его словам, большая часть обстоятельств уже выяснена, но ещё предстоит оценить определённые юридические нюансы.

«Надзорный прокурор ежедневно общается со следователями, и я очень надеюсь, что в ближайшее время KNAB передаст дело в прокуратуру», — заявил Стуканс.

Говоря о темпах расследования, генеральный прокурор отметил, что процесс идёт в разумные сроки, и нет оснований считать, что расследование затягивается. «Мы ничего не упустили. В целом дело движется в соответствии с его сложностью», — добавил Стуканс.

После передачи дела в прокуратуру будет дан окончательный юридический анализ, который поможет выяснить, содержатся ли в действиях экс-премьера основания для выявления нарушений. Стуканс подчеркнул, что общественность будет проинформирована о дальнейшем ходе дела, как только будут приняты соответствующие решения.

«Когда KNAB передаст дело в прокуратуру, прокурор даст свою оценку, и общественности сообщат о дальнейшем ходе дела», — пояснил генеральный прокурор Юрис Стуканс.