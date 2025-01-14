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Правительство ЛР испугалось забастовок – народ требует отставки министров 1

Политика
Дата публикации: 14.01.2025
BB.LV
Внепарламентская активность в Латвии выглядит как–то игрушечно.

Внепарламентская активность в Латвии выглядит как–то игрушечно.

ФОТО: LETA

"Кабинет министров как коллегиальный институт не является субъектом интересов коллективного спора", — так заковыристо ответил парламентский секретарь Министерства благосостояния Рейнис Узулниекс на полученное комиссией Сейма по социальным и трудовым вопросам обращение 11 240 граждан "Отставка правительства в случае невыполнения забастовочного соглашения".

Минблаг Латвии гордо именует себя "ведущим государственным учреждением в области трудового права, социальной защиты, прав детей и семьи, а также равноправных возможностей персон с инвалидностью и полового равноправия".

Потому внимательно изучил коллективную инициативу — дополнить 19–ю статью Закона о Кабинете министров, по новой редакции которой правительство должно было бы уходить в отставку, если не приняты те меры, с которыми договорились с протестующими трудящимися.

Закон о забастовках, считают в ведомстве Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян), "предусматривает как права сторон спора интересов, так и решения, если работодатель не выполняет достигнутые на забастовочных переговорах соглашения". А вот с властей требовать гарантий — ни–ни.

23–я статья Закона о забастовках прямо указывает, что незаконными являются как сами забастовки, так и их заявки, если они: являются стачками солидарности (пункт 3) либо "выражают политические требования, политическую поддержку или политический протест" (пункт 4).

За это у нас грозит административная ответственность и штраф — юрлицам до 350 евро.

"В видении Министерства благосостояния на данный миг включенное в Закон о забастовках регулирование является достаточным", — успокоительно пишет ведомство У. Аугулиса.

А вот Государственная канцелярия предлагает решать все вопросы отставки кабмина исключительно через Сейм, перед коим отвечает исполнительная власть.

Самое забавное, что письмо Госканцелярии в парламент подписал еще Янис Цитсковскис, который давно уволен с поста директора из–за скандала с полетами Кариньша на люксус–джете. А вот мнение бывшего чиновника о вреде политических забастовок по–прежнему принимают во внимание.

#забастовка #забастовка учителей #правительство и сейм
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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5

Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    14-го января

    Фактический запрет забастовок и стачек, а также репрессии за их организацию. У трудящихся отнимают единственный инструмент воздействия на правящий класс.

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