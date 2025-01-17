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Отправка своих военнослужащих на Украину? Что говорят в Латвии? 3

Политика
Дата публикации: 17.01.2025
LETA
Отправка своих военнослужащих на Украину? Что говорят в Латвии?

Возможность отправки своего военного контингента в Украину для обеспечения безопасности в случае возможного перемирия в настоящее время рассматривают такие страны, как Франция, Великобритания и Германия.

Литва также допускает такую возможность. Польша, напротив, считает, что соседние страны не должны отправлять своих солдат, а необходимо более широкое участие НАТО.

Какова позиция Латвии по этому вопросу?

Ответственные министры уклончивы в своих комментариях. Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что более конкретно такую возможность можно будет обсуждать только после подписания мирного договора между Россией и Украиной, о чем пока нет достоверных сигналов.

"Миссии бывают разные. Сейчас просто рано говорить о какой-то конкретной миссии в Украине. Пока нет такого формата, нет таких прямых предпосылок. Когда мы достигнем таких предпосылок или формата, мы сможем говорить о следующих шагах", - сказал министр обороны.

Министр иностранных дел Байба Браже также пока воздержалась от комментариев относительно возможного участия Латвии в миротворческих операциях на Украине. Однако ЛТВ известно, что на форумах международных организаций обсуждались различные сценарии обеспечения мира. Самыми важными являются вопросы о том, как это повлияет на безопасность самих государств-участников миссии и как обеспечить безопасность военнослужащих контингента.

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Раймонд Граубе считает, что если такая миссия будет, Латвия должна принять в ней участие.

"В первую очередь, нам обязательно следует рассмотреть такую возможность, в этом нет сомнений. Давайте всегда помнить, что, участвуя в подобных операциях и задачах, мы рассчитываем, что в аналогичных ситуациях мы можем получить помощь. Это очень сильный и важный месседж. Мы не можем просто ждать, пока помощь придет к нам и не прийти на помощь другим, кто в ней нуждается", - сказал Граубе.

В то же время Граубе, как и министр иностранных дел, сказал, что не стоит спешить с заявлениями об отправке солдат, поскольку есть много неизвестных.

#война рф и украины #оборона
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го января

    Да, прямо в окоп посреди.😍 С зади сияющие ангельским светом укры, точащие шмат сала с цибулей. А впереди рыкаюющие орки, клацающие зубьями и размахивающие фабными балалайками. И наши, нюхающие последний шпрот в консерве из национального армейского сухпайка. Лепота. 🥳

    7
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    17-го января

    Создаётся навязчивое впечатление что некоторые люди ну очень хотят поиграть в третью мировую.

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    0
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Пока не было "сигналов" . Когда приказ придёт,сообщат.

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