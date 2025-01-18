Возвращение шведов в Ригу: Мичеревскис вспоминает Северную войну…Только сейчас будет иначе!

Политик почему-то решил вспомнить Северную войну, после которой Рига вошла в состав Русского царства.

На этот раз, считает Мичеревскис, шведы закончат начатое 300 лет назад.

«Спустя более 300 лет шведы возвращаются в Ригу. Распад России того времени задержался до сегодняшнего дня», - написал он.

Vairāk kā pēc 300 gadiem Rīgā atgriežas zviedri. Toreiz krievijas sabrukums iekavējās līdz pat šodienai. pic.twitter.com/2k0RJYbyjZ — Māris Mičerevskis (@Zmeycharauski) January 18, 2025

Напомним, 30 августа 1721 года в городе Ништадте был подписан мирный договор между между Русским царством и Шведским королевством, где, помимо прочего было написано, что Швеция уступает «в совершенное непрекословное вечное владение и собственность в сей войне, чрез е.ц.в. оружия от короны свейской завоеванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена, который ниже сего в артикуле разграничения означен и описан, с городами и крепостями: Ригой, Дюнаминдом, Пернавой, Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, Кексгольмом и всеми прочими к помянутым провинциям надлежащими городами, крепостями, гавенами, местами, дистриктами, берегами».

Как сообщалось, появление шведских солдат в Латвии - первая миссия Швеции в НАТО с тех пор, как эта страна стала членом альянса. Вскоре ожидается официальная церемония смены командования, после чего механизированный пехотный батальон Швеции будет включен в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии.