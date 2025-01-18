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Возвращение шведов в Ригу: Мичеревскис вспоминает Северную войну…Только сейчас будет иначе! 5

Политика
Дата публикации: 18.01.2025
BB.LV
Возвращение шведов в Ригу: Мичеревскис вспоминает Северную войну…Только сейчас будет иначе!

Депутат Рижской думы Марис Мичеревскис увидел отсылки к прошлому, приветствуя прибытие в Ригу военнослужащих механизированного пехотного батальона Швеции.

Политик почему-то решил вспомнить Северную войну, после которой Рига вошла в состав Русского царства.

На этот раз, считает Мичеревскис, шведы закончат начатое 300 лет назад.

«Спустя более 300 лет шведы возвращаются в Ригу. Распад России того времени задержался до сегодняшнего дня», - написал он.

Напомним, 30 августа 1721 года в городе Ништадте был подписан мирный договор между между Русским царством и Шведским королевством, где, помимо прочего было написано, что Швеция уступает «в совершенное непрекословное вечное владение и собственность в сей войне, чрез е.ц.в. оружия от короны свейской завоеванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена, который ниже сего в артикуле разграничения означен и описан, с городами и крепостями: Ригой, Дюнаминдом, Пернавой, Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, Кексгольмом и всеми прочими к помянутым провинциям надлежащими городами, крепостями, гавенами, местами, дистриктами, берегами».

Как сообщалось, появление шведских солдат в Латвии - первая миссия Швеции в НАТО с тех пор, как эта страна стала членом альянса. Вскоре ожидается официальная церемония смены командования, после чего механизированный пехотный батальон Швеции будет включен в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии.

#политики #история
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Комментарии (5)

  • ЕА
    Евгений Агапий
    19-го января

    Мичеревский - дЭбил, скорее всего. Просто посмотреть на его физиономию, и все станет понятно. Даже без его речей. И это понимают все адекватные лица. Ну а что касается Северной войны - после нее продолжилось приумножение России. Но дЭбилам история не писана (или та история им близка, по кторой хохлы вырыли Черное море (еще одни сказочники)).

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  • ТТ
    Тим Тим
    19-го января

    Написал бы проще-"Ура,старый хозяин вернулся"А,что касается распада РФ,то думаю,что скорее Латвия прекратит своё соществование,как государство,если правящие продолжат такими ударными темпами уничтожать экономику и выживать население,просто государству будет неначто существовать.

    8
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го января

    Прибалтика под временным управлением Шведской Короны по договору 1721 и обязана по требовснию ВОЕННЫХ ВЛАСТЕЙ СС СР вернуть Прибалтику в Советскую юрисдикцию. шведские военные нужны для мирной передачи территории в СС СР(для усмерения туземного населения)

    6
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го января

    Не понял-это с мочалом на роже приветствует оккупацию???

    9
    0
  • Д
    Дед
    18-го января

    История всегда повторяется, первый раз, как трагедия, второй раз, как фарс.

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