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«Государство продолжит вооружаться» - Спрудс готовит четкий сигнал 1

Политика
Дата публикации: 21.01.2025
LETA
«Государство продолжит вооружаться» - Спрудс готовит четкий сигнал

В настоящее время латвийская оборонная промышленность обеспечивает около 10% оборонного потенциала государства, но нужно стремиться к 20% или 30%, сказал министр обороны Андрис Спрудс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он подчеркнул, что политики должны дать четкий сигнал военной промышленности о том, что государство продолжит вооружаться.

Министр рассказал, что в настоящее время на согласовании находится стратегия поддержки оборонной промышленности и инноваций, в которой определены конкретные цели по развитию промышленности, в том числе то, какой процент оборонного потенциала должна обеспечивать местная военная индустрия.

Одновременно ставится задача увеличить вклад отрасли в общий валовой внутренний продукт государства, что также означает увеличение экспорта. Спрудс отметил, что латвийские предприятия уже показали хороший пример, поддерживая Украину в рамках коалиции дронов. Виден также международный интерес к латвийским предприятиям, и они выигрывают конкурсы на закупки Европейского оборонного фонда, подчеркнул министр.

Спрудс отметил, что приоритеты обороны на 2025 год ясны. "В настоящее время мы можем сформулировать их как бюджет для вооружения", - сказал министр, добавив, что идет активная работа над конкретными закупками, например, боевых машин пехоты, средств противовоздушной обороны, артиллерийских систем, дронов и новейших технологий.

В свою очередь "на политическом уровне" должно быть акцентировано понимание того, что местная промышленность должна развиваться в долгосрочной перспективе, а также она должна получить четкий сигнал о том, что Латвия продолжит вооружаться, сказал министр.

#оборона #правительство
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го января

    AirBaltic послало министерство сообщения на хрен. Есть предложение послать туда же г-на Спрудса.

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