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Накануне выборов в Беларуси Ринкевич встретился в Швейцарии с Тихановской 5

Политика
Дата публикации: 22.01.2025
BB.LV
Накануне выборов в Беларуси Ринкевич встретился в Швейцарии с Тихановской
ФОТО: president.lv

Находящийся в швейцарском Давосе президент Латвии Эдгар Ринкевич нашел время, чтобы повидаться со Светланой Тихановской.

В некоторых странах Светлану Тихановскую называют настоящим президентом Беларуси (в отличии от ненастоящего Александра Лукашенко). Однако в сообщении, присланном порталу bb.lv из канцелярии президента ЛР, Тихановская обозначена как «лидер демократических сил Беларуси».

О чем же говорили президент и лидер?

Президент Латвии выразил поддержку демократическим силам Беларуси, осудил репрессии против гражданского общества и оппозиции, а также заявил о солидарности Латвии с политическими заключенными и их близкими.

В свою очередь Светлана Тихановская озвучила латвийскому руководителю свою обеспокоенность по поводу предстоящих президентских выборов в Беларуси и возможных жестоких действий против гражданского общества.

Напомним, что Тихановская была кандидатом в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10 % голосов избирателей, заняв второе место.

По мнению её сторонников и ряда аналитиков, результаты голосования были фальсифицированы: на самом деле Светлана Тихановская набрала значительно больше голосов, чем об этом заявлено властями, и должна считаться избранным президентом страны.

Ошибку исправили в Литве – 10 сентября 2020 года Сейм этой страны признал Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. В Латвии на такой шаг не решились. У нас она просто лидер демократических сил.

Осуждаемые осудили осудивших

Выборы президента Республики Беларусь состоятся 26 января 2025 года.

Уже сегодня Европарламент заранее осудил выборы и назвал их фиктивными.

В свою очередь МИД Белаурси осудил депутатов Европарламента и назвали их заявление  «очередным доказательством спланированного вмешательства во внутренние дела других стран».

На фоне этой перепалки очевидно, что Ринкевич решил попридержать коней и приберечь резкое осуждение до окончания выборов Беларуси. Кто его знает – как в будущем ситуация обернется.

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#эдгар ринкевич #тихановская
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Комментарии (5)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    От обоих уже тянет поблевать.

    5
    0
  • JJ
    Jan Jans
    23-го января

    Она, видимо, учила готовить презика котлеты... Хотя зачем ему это? У него жде есть пресс-секретарь, который, ВИДИМО, И ГОТОВИТ

    8
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    О, встретились две бесполезности.🙄

    28
    0
  • JL
    Janina LV
    22-го января

    Светка Тихановская от плохой жизни и вечной оппозиции, добавила в стороны по 5 кг.

    39
    0
  • Д
    Дед
    22-го января

    Так сейчас идут в Белоруссии легитимные выборы законного президента, что оно не там, может в этот раз за нее проголосует 11%?

    41
    0
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