Накануне выборов в Беларуси Ринкевич встретился в Швейцарии с Тихановской

Находящийся в швейцарском Давосе президент Латвии Эдгар Ринкевич нашел время, чтобы повидаться со Светланой Тихановской.

В некоторых странах Светлану Тихановскую называют настоящим президентом Беларуси (в отличии от ненастоящего Александра Лукашенко). Однако в сообщении, присланном порталу bb.lv из канцелярии президента ЛР, Тихановская обозначена как «лидер демократических сил Беларуси».

О чем же говорили президент и лидер?

Президент Латвии выразил поддержку демократическим силам Беларуси, осудил репрессии против гражданского общества и оппозиции, а также заявил о солидарности Латвии с политическими заключенными и их близкими.

В свою очередь Светлана Тихановская озвучила латвийскому руководителю свою обеспокоенность по поводу предстоящих президентских выборов в Беларуси и возможных жестоких действий против гражданского общества.

Напомним, что Тихановская была кандидатом в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10 % голосов избирателей, заняв второе место.

По мнению её сторонников и ряда аналитиков, результаты голосования были фальсифицированы: на самом деле Светлана Тихановская набрала значительно больше голосов, чем об этом заявлено властями, и должна считаться избранным президентом страны.

Ошибку исправили в Литве – 10 сентября 2020 года Сейм этой страны признал Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. В Латвии на такой шаг не решились. У нас она просто лидер демократических сил.

Осуждаемые осудили осудивших

Выборы президента Республики Беларусь состоятся 26 января 2025 года.

Уже сегодня Европарламент заранее осудил выборы и назвал их фиктивными.

В свою очередь МИД Белаурси осудил депутатов Европарламента и назвали их заявление «очередным доказательством спланированного вмешательства во внутренние дела других стран».

На фоне этой перепалки очевидно, что Ринкевич решил попридержать коней и приберечь резкое осуждение до окончания выборов Беларуси. Кто его знает – как в будущем ситуация обернется.