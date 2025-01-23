Министр Аугулис сообщил хорошие новости для нынешних и будущих пенсионеров

В этом году может быть принято решение о «базовой пенсии» — регулярной ежемесячной выплате в дополнение к взносам государственного социального страхования, рассчитанным для пенсии по старости, которую будут получать все пенсионеры, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис в беседе с «Неаткаригой».

«Наша задача в этом году в целях повышения адекватности пенсий — принять решение о «базовых пенсиях», которые основываются на оценке трудового стажа не только до 1996 года, но и за всю трудовую жизнь. Это в некотором роде даст нынешним и будущим пенсионерам чувство стабильности и осознание того, что их стаж ценится. Реально это может вступить в силу с 2029 года. «Тогда мы завершим возврат доплат тем, кто их лишился в 2012 году», — поделился Аугулис.

«Базовая пенсия» будет представлять собой регулярную ежемесячную выплату из государственного основного бюджета в дополнение к пенсии по старости, рассчитываемой за счет взносов государственного социального страхования. Всем получателям пенсий по старости будет выплачиваться «базовая пенсия».