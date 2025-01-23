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Министр Аугулис сообщил хорошие новости для нынешних и будущих пенсионеров 2

Политика
Дата публикации: 23.01.2025
BB.LV
Министр Аугулис сообщил хорошие новости для нынешних и будущих пенсионеров

В этом году может быть принято решение о «базовой пенсии» — регулярной ежемесячной выплате в дополнение к взносам государственного социального страхования, рассчитанным для пенсии по старости, которую будут получать все пенсионеры, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис в беседе с «Неаткаригой».

«Наша задача в этом году в целях повышения адекватности пенсий — принять решение о «базовых пенсиях», которые основываются на оценке трудового стажа не только до 1996 года, но и за всю трудовую жизнь. Это в некотором роде даст нынешним и будущим пенсионерам чувство стабильности и осознание того, что их стаж ценится. Реально это может вступить в силу с 2029 года. «Тогда мы завершим возврат доплат тем, кто их лишился в 2012 году», — поделился Аугулис.

«Базовая пенсия» будет представлять собой регулярную ежемесячную выплату из государственного основного бюджета в дополнение к пенсии по старости, рассчитываемой за счет взносов государственного социального страхования. Всем получателям пенсий по старости будет выплачиваться «базовая пенсия».

#пенсии #правительство
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8

Комментарии (2)

  • НС
    Николай Семёнов
    24-го января

    Сказки

    1
    0
  • Д
    Дед
    23-го января

    А до 29 года, что пенсионерам делать? А в 29 , эти депутаты еще будут у власти, и выполнят свои обещания?

    13
    0

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