Сейм Латвии отказался признавать предстоящие президентские выборы в Беларуси легитимными

Сейм принял в четверг заявление о том, что не признает легитимными президентские выборы в Беларуси, назначенные на 26 января, так как они не имеют ничего общего со свободным и справедливым избирательным процессом, сообщили агентству ЛЕТА в парламенте.

В своем заявлении парламент поддерживает стремление белорусских демократических сил и гражданского общества к созданию свободного, независимого и демократического государства и призывает международное сообщество усилить санкции против режима Лукашенко и противостоять любым попыткам его легализации на международной арене.

"Так называемые президентские выборы в Беларуси не имеют ничего общего со свободным и демократическим избирательным процессом", - заявила руководитель ответственной за заявление парламентской комиссии по иностранным делам, подчеркнув, что широкомасштабные репрессии режима Лукашенко, начавшиеся после президентских выборов 2020 года в Беларуси, продолжаются.

Более 1200 политических заключенных все еще находятся в заключении, а многие сотни тысяч белорусов вынуждены жить в изгнании, спасаясь от репрессий, отметила председатель комиссии.

Депутаты осуждают систематические нарушения прав человека белорусским режимом, включая уничтожение независимых СМИ, репрессии против оппозиции и содержание политических заключенных в нечеловеческих условиях.

Они также требуют, чтобы белорусские власти немедленно освободили всех политических заключенных, положили конец репрессиям и соблюдали международные обязательства в области прав человека и демократических принципов.

В своем заявлении депутаты также отмечают, что запланированные так называемые выборы характеризуются отсутствием международно признанных наблюдателей, полным подавлением оппозиции, уничтожением независимых СМИ и усилением репрессий, что лишает народ Беларуси возможности свободно выразить свою политическую волю.

Такие выборы - всего лишь символический жест, направленный на сохранение режима у власти.