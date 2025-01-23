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Сейм Латвии отказался признавать предстоящие президентские выборы в Беларуси легитимными 8

Политика
Дата публикации: 23.01.2025
LETA
Сейм Латвии отказался признавать предстоящие президентские выборы в Беларуси легитимными

Сейм принял в четверг заявление о том, что не признает легитимными президентские выборы в Беларуси, назначенные на 26 января, так как они не имеют ничего общего со свободным и справедливым избирательным процессом, сообщили агентству ЛЕТА в парламенте.

В своем заявлении парламент поддерживает стремление белорусских демократических сил и гражданского общества к созданию свободного, независимого и демократического государства и призывает международное сообщество усилить санкции против режима Лукашенко и противостоять любым попыткам его легализации на международной арене.

"Так называемые президентские выборы в Беларуси не имеют ничего общего со свободным и демократическим избирательным процессом", - заявила руководитель ответственной за заявление парламентской комиссии по иностранным делам, подчеркнув, что широкомасштабные репрессии режима Лукашенко, начавшиеся после президентских выборов 2020 года в Беларуси, продолжаются.

Более 1200 политических заключенных все еще находятся в заключении, а многие сотни тысяч белорусов вынуждены жить в изгнании, спасаясь от репрессий, отметила председатель комиссии.

Депутаты осуждают систематические нарушения прав человека белорусским режимом, включая уничтожение независимых СМИ, репрессии против оппозиции и содержание политических заключенных в нечеловеческих условиях.

Они также требуют, чтобы белорусские власти немедленно освободили всех политических заключенных, положили конец репрессиям и соблюдали международные обязательства в области прав человека и демократических принципов.

В своем заявлении депутаты также отмечают, что запланированные так называемые выборы характеризуются отсутствием международно признанных наблюдателей, полным подавлением оппозиции, уничтожением независимых СМИ и усилением репрессий, что лишает народ Беларуси возможности свободно выразить свою политическую волю.

Такие выборы - всего лишь символический жест, направленный на сохранение режима у власти.

#сейм #беларусь
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Комментарии (8)

  • AK
    Anton Kvaskov
    23-го января

    Соленое за РФ.

    1
    3
  • AK
    Anton Kvaskov
    23-го января

    Котел в Великой Новоселке.....Укры блокированы.

    13
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    А что такое сейм Латвии для Белоруссии и Лукашенко! Да и вообще что такое Латвия...

    30
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    23-го января

    Батька порви их всех.Народ Латвии за Батьку !!!

    39
    0
  • VS
    Vad Sorry
    23-го января

    Ну всё Беларусь так расстроилась:)) Легитимные только те кого Американцы ставят:)) Наши все легетимны

    28
    0
  • AJ
    ALEKSANDRS JEROSCENKO
    23-го января

    Ну, а у нас в Латвии, ну такие легитимные выборы, что прямо тошнит! Не лезте вы куда вас не просят! Смотрите уже свою страну, что за манера у Евросоюза совать свой нос туда, куда их не просят? До задницы Лугкашенкшо да и всем белорусам ваше признание! Завидуйте молча, что вам не удастся привести свою страну, к такому уровню жизни, как в Белоруссии!!!

    35
    0
  • КЮ
    Кінґ ЮА
    ALEKSANDRS JEROSCENKO
    25-го января

    @ALEKSANDRS JEROSCENKO В Латвие не садят всю опозицию перед выборами, думайте, прежде чем сравнивать.

    0
    0
  • Д
    Дед
    23-го января

    Разве они наблюдали за выборами? Разве у них запрещены какие то партии, как в Латвии? Разве у них есть люди, которые живут всю жизнь в Белоруси и не имеют право голосовать, как в Латвии? Разве, в Белоруси население настолько глупо, что не имеет право голосовать за президента, как в Латвии? Так, где демократические выборы президента в Латвии или Белоруссии?

    39
    0
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