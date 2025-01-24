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Футбольные беспорядки у Милды больше не повторятся. Силиня придумала новый закон 4

Политика
Дата публикации: 24.01.2025
LETA
Футбольные беспорядки у Милды больше не повторятся. Силиня придумала новый закон
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и начальником Государственной полиции Армандом Руксом поручила ответственным лицам в будущем закрывать доступ к памятнику Свободы во время международных футбольных матчей.

В пятницу утром Силиня встретилась с представителями Министерства внутренних дел и ответственных служб, чтобы выслушать информацию о беспорядках, устроенных в четверг вечером в центре Риги болельщиками амстердамской футбольной команды "Ajax".

Силиня подчеркнула, что безопасность жителей Латвии и общественный порядок являются абсолютным приоритетом, а к памятнику Свободы следует относиться с должным уважением.

"Любой ущерб, нанесенный памятнику Свободы, должен быть расследован, а виновные привлечены к ответственности", - написала премьер-министр в Твиттере.

Глава правительства заявила, что, хотя общая организация матча заслуживает похвалы, произошедшее у памятника - ясный и очень серьезный сигнал о том, что к подобным событиям нужно готовиться.

Премьер-министр сказала журналистам, что все должны относиться к памятнику Свободы с максимальным уважением, так как он является абсолютным символом патриотизма и свободы Латвии, поэтому необходимо обеспечить общественный порядок у памятника. Для этого у Госполиции есть все необходимые ресурсы.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис сказал журналистам, что согласен с решением Силини. Возле памятника можно, например, установить ограждение.

Министр пояснил, что полиция вчера сознательно выбрала тактику "не выдергивать из толпы" отдельных агрессивных личностей, так как это могло бы привести к массовым беспорядкам с пострадавшими.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс сообщил, что в связи со вчерашними событиями полиция возбудила два уголовных дела о хулиганстве - за действия у памятника и за нападение на журналиста Латвийского телевидения Давида Фрейденфелдса. В другом случае была разбита витрина магазина, но в этом случае полиция ждет заявления владельца. Также было возбуждено несколько административных дел за несанкционированные полеты беспилотников над стадионом "Даугава".

#футбол #эвика силиня
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Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    24-го января

    Полиция тоже сосрала лезть к болельщикам, ну, конечно, это не по кустам сидеть и людей штрафовать за неправильные колеса. Здесь и в хлебало получить можно, потому и не вытягивали и не арестовывали. Интересно, как они найдут тех, кто участвовал, если это иностранцы?

    7
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го января

    Да когда же эту дуру отправят в отставку?!

    13
    0
  • MiU
    Made in USSR
    24-го января

    Очередной "пёрл" от нашей Погремушки! Исходя из текста нового закона, он будет касаться только футбольных болельщиков. Что будем делать осенью, если баскетбольные фанаты начнут устраивать свои празднества во время финала Евробаскета? Будем сочинять очередной закон, касающийся баскетбольных фанатов? Потом - третий закон о хоккейных... В общем Погремушка, есть погремушка. Снаружи блестящая, а внутри - пустота...

    20
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    24-го января

    Интересно, что никого не волнует, что болельщики в порыве страстей могли задеть случайных прохожих или частное имущество. Страна, в которой памятники важнее людей. Позорище.

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