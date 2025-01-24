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Мэр Риги обследовал 552 убежища: сколько человек туда смогут вместиться? 2

Политика
Дата публикации: 24.01.2025
BB.LV
Мэр Риги обследовал 552 убежища: сколько человек туда смогут вместиться?

Мэр Риги Вилнис Кирсис, вице-мэр Линда Озола и министр внутренних дел Рихардс Козловскис вместе проверили убежища на пригодность и доложили о своих выводах.

В Риге на объектах, принадлежащих самоуправлению и государству, было обследовано 552 потенциальных убежища.

Государственная пожарно-спасательная служба признала соответствующими или частично соответствующими более половины, а точнее, 377 мест.

Эти помещения, исключая частную собственность, могут вместить около 200 000 человек.

На данный момент в Риге обозначены 32 убежища, и процесс их маркировки продолжается.

#бомбоубежище
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Комментарии (2)

  • ТТ
    Тим Тим
    24-го января

    А Вы побольше потявкайте всей ЕСовской толпой на большого соседа и убежища уже не понадобяться-против радиации они навряд ли помогут.

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  • КЮ
    Кінґ ЮА
    Тим Тим
    24-го января

    @Тим Тим Лучше быть терпилой? Тогда тоже нельзя было "тявкать" на гитлера, Наполеона?

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