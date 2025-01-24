Мэр Риги обследовал 552 убежища: сколько человек туда смогут вместиться?

Мэр Риги Вилнис Кирсис, вице-мэр Линда Озола и министр внутренних дел Рихардс Козловскис вместе проверили убежища на пригодность и доложили о своих выводах.
В Риге на объектах, принадлежащих самоуправлению и государству, было обследовано 552 потенциальных убежища.
Государственная пожарно-спасательная служба признала соответствующими или частично соответствующими более половины, а точнее, 377 мест.
Эти помещения, исключая частную собственность, могут вместить около 200 000 человек.
На данный момент в Риге обозначены 32 убежища, и процесс их маркировки продолжается.
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