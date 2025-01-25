Законодатели ЛР в своем большинстве приняли седьмое с августа 2020 года заявление по поводу соседнего государства.

На сей раз его название: "О защите интересов народа Беларуси, осуждая укрепление власти режима Лукашенко".

Авансом не признаем

26 января в РБ должны состояться президентские выборы. Сейм Латвии в своем заявлении назвал их "так называемыми". У данного мероприятия, уверены депутаты, "нет ничего общего со свободным и честным избирательным процессом, ибо его характеризует отсутствие международно признанных наблюдателей, тотальное подавление оппозиции, уничтожение независимых медиа и усиление репрессий, что воспрещает жителям Беларуси любую возможность свободно выражать свою политическую волю".

Парламентарии Латвии "осуждают учреждения власти Беларуси за игнорирование принципов демократии, а также за подавление гражданских прав". Поэтому, вне зависимости от итога голосования, так сказать, авансом "Александра Лукашенко не признают законно избранным президентом Беларуси". В видении депутатов государства ЕС и НАТО господин Лукашенко "с 2020 года потерял какую–либо легитимность, и эти "выборы" служат единственно символическим жестом удержания режима у власти".

Кроме непризнания выборов 26.01, Сейм осудил нарушения прав человека в РБ, в т. ч. "уничтожение независимых медиа, подавление оппозиции и содержание политзаключенных в нечеловеческих условиях".

От учреждений власти соседнего государства потребовали "немедленно освободить всех политзаключенных, прекратить репрессии и соблюдать международные обязательства в отношении прав человека и принципов демократии".

Сейм ЛР "поддерживает стремление демократических сил и гражданского общества Беларуси к свободному, независимому и демократическому государству" и "призывает международное сообщество усилить санкции против режима Лукашенко и выступить против любых попыток его легализовать на международной арене".

Борьба за умы "третьего мира"

Инициатором заявления выступила председатель Комиссии по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение). Парламентский секретарь МИД Латвии Даце Мелбарде пояснила, что после того, как Александр Лукашенко сфальсифицировал результаты выборов в августе 2020 года, его легитимность не признается. Сейчас же он "хочет послать сигнал миру", однако "Европейский союз будет тяжело обмануть". Впрочем, в "третьем мире", возможно, найдутся те, кто признает его законно избранным главой государства…

Брюссель, по словам Д. Мелбарде, продолжает сотрудничать с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. ЕС выступает за продолжение санкций против РБ, наравне с РФ. В самой РБ, отметила парламентский секретарь, ныне введена ответственность за фотографирование избирательных участков и бюллетеней (трактуется как нарушение тайны голосования).

Латвия сохраняет дипломатические отношения с Беларусью, работает консульство в Витебске с шестью дипломатами (соответственно консульство Беларуси в Даугавпилсе). Посольства же в столицах обоих государств опустели еще весной 2021 года.

В Латвии, однако, существует должность посла по особым поручениям — представителя при демократических силах Беларуси, ее занимает Гунта Пасторе, проводящая мероприятия поближе к подотчетной стране, в Вильнюсе.

По словам госпожи Пасторе, в Минске в этот раз аккредитовались наблюдатели из государств СНГ и ШОС. Со своей стороны, Центральная избирательная комиссия РБ сообщала о более 400 наблюдателях из 40 стран.

Инара Мурниеце поинтересовалась у представителей внешнеполитического ведомства — следует ли считать режим Лукашенко авторитарным, или тоталитарным? Ясного определения дипломаты дать не смогли, потому вопрос в окончательной редакции оказался только "правящий режим".

Вскрыли 8–й санкционный пакет

Национальным компетентным органом, следящим за санкциями, служит Служба финансовой разведки. В МИД Латвии также имеется специальный отдел санкций, который возглавляет Гинтс Серафимовичс. Учитывая геополитическое расположение Латвии, меры против соседних государств, нарушающих международное право, особенно актуальны, отметил дипломат. Между тем санкции против РБ, актуализированные после предыдущих выборов президента и в особенности после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, все же отличаются от тех, что наложены на Россию в связи с ее нападением на Украину.

В настоящее время в отношении Беларуси действует 8–й пакет санкций. "Наша таможенная служба знает все тонкости, строго контролирует", — уверены в МИД. Так что через нашу границу запрещенка не пройдет!

Ваш автор тоже заметил — из магазинов низших цен в Риге исчезли изготовленные в Беларуси протертые апельсины и лимоны в банках. Надо полагать, именно это обстоятельство окажет решающий вклад в борьбу белорусского гражданского общества за свои права и удержит Александра Григорьевича от повторного прорыва через его территорию в Украину российских войск.

Между тем есть и более серьезные позиции. К примеру, ранее в Беларусь из Латвии могли вести джипы, а потом, в силу единого таможенного пространства, они могли попасть в Россию, в том числе и на войну. Сейчас же на нашей таможне введены особые требования, чтобы нельзя было реэкспортировать эти машины. Вообще в МИД считают, что Беларусь не обладает столь серьезным защитным потенциалом против санкций, как Россия, которая по–прежнему является поставщиком ряда стратегических материалов на Запад.

Интересно, что латвийские дипломаты на заседании Комиссии Сейма по иностранным делам констатировали, что испытывают затруднение в связи с отслеживанием актуальной ситуации в РБ — большая часть информационных ресурсов официального Минска в Латвии заблокирована.

На этот счет ваш автор мог бы посоветовать коллегам из МИД использовать новостные порталы областных городов Беларуси — пока они у нас принимаются совершенно легально, ну а содержание их практически идентично столичным.

Европейский парламент, указали в МИД, настойчиво порекомендовал всем национальным парламентам высказать свое отношение к Беларуси. Еще во время заседания комиссии депутат Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян) высказал сомнение, что голосование на пленарном заседании Сейма может не быть единогласным. Оно и не было: фракция "Стабильности!" голосовала — против.