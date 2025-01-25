Baltijas balss logotype

Слушай, Батька! Латвийский голос на выборах в Беларуси 4

Политика
Дата публикации: 25.01.2025
BB.LV
В выступлении перед работниками МАЗ А. Лукашенко заявил, что в республике идет смена поколений: "Мы должны после себя привести нормальных крепких людей". Фото: president.gov.by

В выступлении перед работниками МАЗ А. Лукашенко заявил, что в республике идет смена поколений: "Мы должны после себя привести нормальных крепких людей". Фото: president.gov.by

Законодатели ЛР в своем большинстве приняли седьмое с августа 2020 года заявление по поводу соседнего государства.

На сей раз его название: "О защите интересов народа Беларуси, осуждая укрепление власти режима Лукашенко".

Авансом не признаем

26 января в РБ должны состояться президентские выборы. Сейм Латвии в своем заявлении назвал их "так называемыми". У данного мероприятия, уверены депутаты, "нет ничего общего со свободным и честным избирательным процессом, ибо его характеризует отсутствие международно признанных наблюдателей, тотальное подавление оппозиции, уничтожение независимых медиа и усиление репрессий, что воспрещает жителям Беларуси любую возможность свободно выражать свою политическую волю".

Парламентарии Латвии "осуждают учреждения власти Беларуси за игнорирование принципов демократии, а также за подавление гражданских прав". Поэтому, вне зависимости от итога голосования, так сказать, авансом "Александра Лукашенко не признают законно избранным президентом Беларуси". В видении депутатов государства ЕС и НАТО господин Лукашенко "с 2020 года потерял какую–либо легитимность, и эти "выборы" служат единственно символическим жестом удержания режима у власти".

Кроме непризнания выборов 26.01, Сейм осудил нарушения прав человека в РБ, в т. ч. "уничтожение независимых медиа, подавление оппозиции и содержание политзаключенных в нечеловеческих условиях".

От учреждений власти соседнего государства потребовали "немедленно освободить всех политзаключенных, прекратить репрессии и соблюдать международные обязательства в отношении прав человека и принципов демократии".

Сейм ЛР "поддерживает стремление демократических сил и гражданского общества Беларуси к свободному, независимому и демократическому государству" и "призывает международное сообщество усилить санкции против режима Лукашенко и выступить против любых попыток его легализовать на международной арене".

Борьба за умы "третьего мира"

Инициатором заявления выступила председатель Комиссии по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение). Парламентский секретарь МИД Латвии Даце Мелбарде пояснила, что после того, как Александр Лукашенко сфальсифицировал результаты выборов в августе 2020 года, его легитимность не признается. Сейчас же он "хочет послать сигнал миру", однако "Европейский союз будет тяжело обмануть". Впрочем, в "третьем мире", возможно, найдутся те, кто признает его законно избранным главой государства…

Брюссель, по словам Д. Мелбарде, продолжает сотрудничать с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. ЕС выступает за продолжение санкций против РБ, наравне с РФ. В самой РБ, отметила парламентский секретарь, ныне введена ответственность за фотографирование избирательных участков и бюллетеней (трактуется как нарушение тайны голосования).

Латвия сохраняет дипломатические отношения с Беларусью, работает консульство в Витебске с шестью дипломатами (соответственно консульство Беларуси в Даугавпилсе). Посольства же в столицах обоих государств опустели еще весной 2021 года.

В Латвии, однако, существует должность посла по особым поручениям — представителя при демократических силах Беларуси, ее занимает Гунта Пасторе, проводящая мероприятия поближе к подотчетной стране, в Вильнюсе.

По словам госпожи Пасторе, в Минске в этот раз аккредитовались наблюдатели из государств СНГ и ШОС. Со своей стороны, Центральная избирательная комиссия РБ сообщала о более 400 наблюдателях из 40 стран.

Инара Мурниеце поинтересовалась у представителей внешнеполитического ведомства — следует ли считать режим Лукашенко авторитарным, или тоталитарным? Ясного определения дипломаты дать не смогли, потому вопрос в окончательной редакции оказался только "правящий режим".

Вскрыли 8–й санкционный пакет

Национальным компетентным органом, следящим за санкциями, служит Служба финансовой разведки. В МИД Латвии также имеется специальный отдел санкций, который возглавляет Гинтс Серафимовичс. Учитывая геополитическое расположение Латвии, меры против соседних государств, нарушающих международное право, особенно актуальны, отметил дипломат. Между тем санкции против РБ, актуализированные после предыдущих выборов президента и в особенности после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, все же отличаются от тех, что наложены на Россию в связи с ее нападением на Украину.

В настоящее время в отношении Беларуси действует 8–й пакет санкций. "Наша таможенная служба знает все тонкости, строго контролирует", — уверены в МИД. Так что через нашу границу запрещенка не пройдет!

Ваш автор тоже заметил — из магазинов низших цен в Риге исчезли изготовленные в Беларуси протертые апельсины и лимоны в банках. Надо полагать, именно это обстоятельство окажет решающий вклад в борьбу белорусского гражданского общества за свои права и удержит Александра Григорьевича от повторного прорыва через его территорию в Украину российских войск.

Между тем есть и более серьезные позиции. К примеру, ранее в Беларусь из Латвии могли вести джипы, а потом, в силу единого таможенного пространства, они могли попасть в Россию, в том числе и на войну. Сейчас же на нашей таможне введены особые требования, чтобы нельзя было реэкспортировать эти машины. Вообще в МИД считают, что Беларусь не обладает столь серьезным защитным потенциалом против санкций, как Россия, которая по–прежнему является поставщиком ряда стратегических материалов на Запад.

Интересно, что латвийские дипломаты на заседании Комиссии Сейма по иностранным делам констатировали, что испытывают затруднение в связи с отслеживанием актуальной ситуации в РБ — большая часть информационных ресурсов официального Минска в Латвии заблокирована.

На этот счет ваш автор мог бы посоветовать коллегам из МИД использовать новостные порталы областных городов Беларуси — пока они у нас принимаются совершенно легально, ну а содержание их практически идентично столичным.

Европейский парламент, указали в МИД, настойчиво порекомендовал всем национальным парламентам высказать свое отношение к Беларуси. Еще во время заседания комиссии депутат Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян) высказал сомнение, что голосование на пленарном заседании Сейма может не быть единогласным. Оно и не было: фракция "Стабильности!" голосовала — против.

#лукашенко #беларусь #дипломатия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
4
60

Комментарии (4)

  • AK
    Anton Kvaskov
    25-го января

    Лукашенко ПРЕЗИДЕНТ !!! Ринкевич учись у батьки как по настоящему управлять страной.Ах да....тебя же выбрал не народ ,а продажные колоборанты.....

    48
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    25-го января

    А когда будет принято заявление о защите интересов Латвийского народа?

    92
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го января

    Полная поддержка Белорусского народа, его демократического и свободного выбора президента!

    74
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    25-го января

    Чего всё время смотреть в чужую тарелку ,двадцать лет одни и тоже в сейме и хрен поганой метлой выгнать.

    115
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео