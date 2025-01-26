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В Латвии отмечают 104 года со дня международного признания страны де-юре 1

Политика
Дата публикации: 26.01.2025
LETA
В Латвии отмечают 104 года со дня международного признания страны де-юре
ФОТО: LETA

В 104-ю годовщину международного признания Латвии де-юре Министерство иностранных дел распространило заявление, в котором выразило дипломатам того времени и сегодняшним сотрудникам дипломатической службы благодарность за самоотверженную работу на благо государства.

МИД подчеркивает, что международное признание Верховным советом союзных держав было крайне важным для Латвии, чтобы заявить о себе как о полностью независимом государстве и развивать равноправные отношения с другими странами.

Президент Эдгар Ринкевич в своем заявлении также подчеркнул важность этого дня. "Государство основано на идее, которую защищают в тяжелой борьбе, но лишь тогда, когда его признают другие страны, независимость становится необратимой", - отметил президент, поздравляя всех с годовщиной, особенно сотрудников дипломатической и консульской службы МИД.

Премьер-министр Эвика Силиня со своей стороны подчеркнула, что благодаря своим защитникам Латвия сегодня стала более сильным, безопасным и благополучным государством. "У нас есть свое государство. Так давайте заботиться о нем!" - призвала премьер-министр.

#дипломатия
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    26-го января

    А кто же первый признал Латвию , как государство? Чего так скромно молчат? А признал В.И. Ленин основатель первого в мире государства рабочих и крестьян, памятники которого были безжалостно уничтожены латышскими дикарями.

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