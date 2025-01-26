В Латвии отмечают 104 года со дня международного признания страны де-юре

В 104-ю годовщину международного признания Латвии де-юре Министерство иностранных дел распространило заявление, в котором выразило дипломатам того времени и сегодняшним сотрудникам дипломатической службы благодарность за самоотверженную работу на благо государства.

МИД подчеркивает, что международное признание Верховным советом союзных держав было крайне важным для Латвии, чтобы заявить о себе как о полностью независимом государстве и развивать равноправные отношения с другими странами.

Президент Эдгар Ринкевич в своем заявлении также подчеркнул важность этого дня. "Государство основано на идее, которую защищают в тяжелой борьбе, но лишь тогда, когда его признают другие страны, независимость становится необратимой", - отметил президент, поздравляя всех с годовщиной, особенно сотрудников дипломатической и консульской службы МИД.

Премьер-министр Эвика Силиня со своей стороны подчеркнула, что благодаря своим защитникам Латвия сегодня стала более сильным, безопасным и благополучным государством. "У нас есть свое государство. Так давайте заботиться о нем!" - призвала премьер-министр.