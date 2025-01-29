«Я не приму отговорок» - Силиня об инциденте в аэропорту

Политика
Дата публикации: 29.01.2025
LETA
Изображение к статье: «Я не приму отговорок» - Силиня об инциденте в аэропорту
ФОТО: LETA

"По вопросу о дронах в аэропорту я не приму отговорок о том, что нет соответствующих правил", - заявила премьер-министр Эвика Силиня в среду журналистам после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Она напомнила, что до 5 февраля ожидает четкого ответа, как Рижский аэропорт, Агентство гражданской авиации (АГА) и ГАО "Latvijas gaisa satiksme" будут обеспечивать безопасность воздушного пространства в гражданском секторе. Силиня подчеркнула, что хочет увидеть оценку действий должностных лиц, понять, все ли стороны действовали правильно.

"Обеспечение безопасности - главная задача учреждений, и они должны были ее выполнить. Если не хватает финансирования или нет необходимых планов, это надо решить. Решения всегда можно найти, даже в условиях ограниченного финансирования", - сказала Силиня.

Ранее премьер-министр раскритиковала слова председателя правления Рижского аэропорта Лайлу Одиню, которая заявила, что в настоящее время ни закон, ни Кабинет министров не обязывают аэропорт внедрять системы обнаружения дронов.

Как сообщалось, 13 января в воздушном пространстве Латвии были введены краткосрочные ограничения. Все они были связаны с запуском дронов на территории аэропорта.

#аэропорт #Эвика Силиня
Видео