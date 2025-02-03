"Этой коалиции уже включили хронометр", — на днях в эфире ТВ–24 предположил политолог Филипп Раевский, фактически дав понять, что времени на спасение у правительства Силини остается немного.

И это не только "взгляд со стороны", это не только слухи из кулуаров власти — о том, что перемены назрели, правящие говорят уже публично.

Что показывает хронометр

В этом смысле очень показательным было заявление, опять–таки в телеэфире, депутата Сейма от Союза зеленых и крестьян Аугуста Бригманиса о необходимости осуществить "рестарт правительства".

Напомним, что Бригманис — это своего рода "последний из могикан", он в политике более 40 лет, его уж точно не заподозришь "в привычке": сперва говорить, а потом думать. И если он заговорил о рестарте правительства, значит, ситуация назрела и во всяком случае "зеленые крестьяне" обсуждают изменения — или в составе правительства, или в составе коалиции, что по–существу означает смену правительства.

"Правительство способно принимать решение, коалиция — тоже", — в последние дни, как мантру, повторяет Эвика Силиня. Хотя реальность несколько иная — мягко говоря. Вот только самые яркие эпизоды "истории успеха" нынешней коалиции.

Три "истории успеха"

Из–за длительной болезни парочки депутатов Сейма и плохой координации уже несколько раз у правящих в парламенте не было даже 50 голосов из 100, чем незамедлительно воспользовалась оппозиция, раз за разом срывая кворум. Как результат, коалиция была вынуждена снять неоднозначный законопроект о климате и вообще стараться не выносить на обсуждения "чувствительные" документы — чтобы оппозиция опять кворум не сорвала.

Слабость и беспомощность министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") очевидна не только простым латвийцам (результаты последнего опроса показали, что Бришкенс лидер по непопулярности среди членов Кабмина) и оппозиции, но и самим правящим. Вот только премьер, боясь разозлить "прогрессивных", уже который месяц не в состоянии принять единственно правильное решение — выразить министру сообщения недоверие. Тем самым премьер не только усугубляет и без того печальную ситуацию в отрасли транспорта, но и снижает свою репутацию, репутацию всего правительства.

Совсем уже авторитет и лидерство премьера подорвала эпопея с поиском кандидата на пост президента Банка Латвии. Дважды правящие наступили на одни и те же грабли, так и не сумев договориться о едином кандидате о коалиции на этот пост.

Это только самые яркие провалы последнего времени. Но и в целом правящим особо нечем похвастаться: проект Rail Baltica по–прежнему "завис" и управление этим проектом не улучшилось, обещанная борьба с бюрократией больше похожа на имитацию этой борьбы, вывод госпредприятий на биржу тоже не состоялся, равно как и выход туда же национальной авиакомпании, операция спасения которой пока хромает на обе ноги — едва ли продажа 10 процентов акций за 14 миллионов правительство может записать себе в актив…

В принципе, если начать анализировать деятельность всех министров, чем якобы занялась сейчас Эвика Силиня, то окажется, что Бришкенс — не единственное слабое звено…

Так или иначе, но очевидно, что ситуация требует перемен.

Какие возможны варианты развития событий?

Вариант первый: Эвика Силиня, чтобы спасти свое кресло, начинает делать радикальные шаги — с ротацией министров и со сменой сфер ответственности трех коалиционных партий. Это, скорее всего, не даст ощутимых результатов, но, вероятно, продлит жизнь данному правительству.

Вариант второй: "Новое Единство", чтобы вообще не потерять премьерский пост, само инициирует смену правительства — как это было в случае со вторым правительством Кариньша.

То есть будет новый премьер и изменения в составе коалиции — или туда пригласят Объединенный список (если лидеры ОС на это согласятся), или, что более вероятно, "прогрессивных" заменят Национальным объединением, то есть коалиция будет такой же, как при втором правительстве Кариньша.

И, наконец, вариант третий: вообще иная коалиция, без "Нового Единства" и "прогрессивных". То есть тогда коалицию формируют "зеленые крестьяне", ОС, Национальное объединение и "Латвия на первом месте". Премьером может стать представитель "зеленых крестьян". У такой коалиции вместе с независимыми может быть 53–54 голоса. Тоже не жирно, но зато это будет новая политическая конфигурация.

Какой из трех вариантов кажется более реалистическим? Вероятно, сперва "Новое Единство" даст Силине "шанс на спасение" путем ротации министров и обновления планов работы правительства. Если к апрелю ситуация не улучшится, то тогда наиболее вероятен второй вариант.

Подчеркнем, что вариант той же коалиции, что и сейчас, но с премьером от "зеленых крестьян" или "прогрессивных" в кулуарах власти даже не рассматривается — он совершенно утопичен в условиях, когда "Новое Единство" одно имеет почти столько же голосов, сколько остальные два партнера вместе взятые!

Напряжение все нарастает

Понятно, что близость муниципальных выборов только усиливает напряжение и нервозность внутри коалиции. Чтобы как–то разрядить обстановку и хотя бы немного отвести удар от правящих, президент вышел с "революционной" инициативой о снижении требований для запуска процедуры референдума.

Фактически Ринкевич протянул своему бывшему однопартийцу Силине руку помощи… Однако, кажется, с этой операцией отвлечения внимания глава государства запоздал…

В ближайшее время — вероятно, уже на следующей неделе — в исполнительной власти начнутся перемены.