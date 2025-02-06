Латвийская ассоциация крупных городов (ЛАКГ) поддерживает введение с 1 сентября новой модели финансирования оплаты труда учителей "Программа в школе", однако для того, чтобы самоуправления и школы могли подготовиться к изменениям, решение о внедрении модели и доступном для нее финансировании должно быть принято как можно скорее.

Решение должно быть принято в ближайшее время, так как в начале года самоуправления утверждают свои бюджеты и должны учесть расходы, связанные с внедрением новой модели финансирования.

"Новая модель позволит улучшить качество образования и обеспечит справедливую оплату труда учителей по всей Латвии", - подчеркнул исполнительный директор ЛАКГ Нормундс Аудзишс, добавив, что это важно для всех участников образовательного процесса - от учащихся и их родителей до учителей и руководителей школ.

Ассоциация отмечает, что 19 самоуправлений уже провели оптимизацию школьной сети, создав предпосылки для успешной реализации новой программы, а 11 самоуправлений предпринимают последние шаги для оптимизации школ.

Вопросы финансирования и внедрения модели "Программа в школе" планируется обсудить на общем собрании членов ассоциации 12 февраля. В собрании примут участие министр образования и науки Анда Чакша и министр финансов Арвилс Ашераденс.

В ЛАКГ, которая была учреждена в 2001 году, входят Даугавпилс, Елгава, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Вентспилс, Валмиера, Екабпилс и Огре.