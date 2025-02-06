Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии вводят новую модель финансирования оплаты труда учителей 1 936

Политика
Дата публикации: 06.02.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии вводят новую модель финансирования оплаты труда учителей

Латвийская ассоциация крупных городов (ЛАКГ) поддерживает введение с 1 сентября новой модели финансирования оплаты труда учителей "Программа в школе", однако для того, чтобы самоуправления и школы могли подготовиться к изменениям, решение о внедрении модели и доступном для нее финансировании должно быть принято как можно скорее.

Решение должно быть принято в ближайшее время, так как в начале года самоуправления утверждают свои бюджеты и должны учесть расходы, связанные с внедрением новой модели финансирования.

"Новая модель позволит улучшить качество образования и обеспечит справедливую оплату труда учителей по всей Латвии", - подчеркнул исполнительный директор ЛАКГ Нормундс Аудзишс, добавив, что это важно для всех участников образовательного процесса - от учащихся и их родителей до учителей и руководителей школ.

Ассоциация отмечает, что 19 самоуправлений уже провели оптимизацию школьной сети, создав предпосылки для успешной реализации новой программы, а 11 самоуправлений предпринимают последние шаги для оптимизации школ.

Вопросы финансирования и внедрения модели "Программа в школе" планируется обсудить на общем собрании членов ассоциации 12 февраля. В собрании примут участие министр образования и науки Анда Чакша и министр финансов Арвилс Ашераденс.

В ЛАКГ, которая была учреждена в 2001 году, входят Даугавпилс, Елгава, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Вентспилс, Валмиера, Екабпилс и Огре.

×
Читайте нас также:
#учителя #зарплаты учителей
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео