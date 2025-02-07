"Когда Латвийское общество гемофилии спросило, почему так мало гематологов, в одной из крупных государственных больниц был получен ответ, что не планировалось, что люди с таким заболеванием будут жить так долго и понадобится больше врачей", - говорит председатель правления общества Байба Зиемеле.

Она сомневается, что введение единой очереди пациентов в цифровом формате, как это планирует Минздрав, позволит решить проблему длинных очередей к специалистам и вовремя проходить необходимые обследования.

"В январе я позвонила в больницу имени Страдиньша, где проходила лечение, чтобы записаться на прием к гематологу, но единственным вариантом был прием в середине июня. У меня наследственное заболевание, и я должна быть в каком-то списке, где предусмотрено, что я и другие хронические пациенты приходят на прием к врачу раз в год. Я не понимаю, почему это нельзя организовать!" - спрашивает Байба Зиемеле.

На двух заседаниях комиссии Сейма по социальным и делам и труду депутаты и приглашенные должностные лица обсуждали проблему абсурдно длинных очередей к врачам. Национальная служба здравоохранения (НСЗ) подсчитала, что время ожидания визита к ревматологу составляет 573 дня, к гастроэнтерологу - 250 дней, а к эндокринологу - 144 дня (речь идет об оплачиваемых государством услугах).

На этой неделе эксперт НСЗ Лига Гайгала и парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульскис представили проект цифровой очереди пациентов с использованием электронного направления как панацею от этой проблемы. Внедрение новой модели начнется в сентябре, а полностью она будет готова к апрелю 2026 года. Гайгала сказала, что единая очередь пациентов решит несколько проблем, главная из которых заключается в том, что пациенты одновременно записываются на одну и ту же медицинскую услугу в несколько медицинских учреждений. С 2026 года это станет невозможным. Около 15% пациентов не отменяют прием, если не могут прийти по каким-то причинам.

В настоящее время Национальная служба здравоохранения работает над тем, чтобы врачи имели доступ ко всем данным о здоровье пациентов, что позволило бы им понять, например, какие обследования пациент уже прошел и какие нет необходимости проходить повторно.